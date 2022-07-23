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南京玄奘寺供奉日戰犯／官媒黨媒齊批 促查「吳啊萍」

中國新聞組／南京23日電
供奉日本戰犯牌位的出資人署名為「吳啊萍」。（取材自微博）
供奉日本戰犯牌位的出資人署名為「吳啊萍」。（取材自微博）

南京玄奘寺供奉日本戰犯牌位一事，引發輿論震驚和憤慨。官媒環球時報銳評發表評論文章「嚴查『吳啊萍』」，守護民族情感」，要求嚴查給網友一個嚴肅交代。央視網、解放軍報也同聲批評。

該文章指出，南京市玄武區民族宗教事務局22日凌晨發出通告，稱已對該寺開展整頓，並將對傷害民族感情的行為一查到底。南京市委市政府22日發出通告，稱已成立工作專班進行調查處置，決定責令玄奘寺停止日常活動進行整頓，相關單位責任人分別被處以免職或停職檢查。調查目前還在進行中，相信南京市方面將依規依紀依法做出處理，以絕不姑息的態度給廣大網友一個嚴肅的交代。

文章稱，松井石根等人的肉體早已在正義的審判中化為灰燼，個別想給他們「招魂」的人，面臨的必將是千夫所指。嚴查並嚴懲「吳啊萍」，回應的是愛國熱情，守護的是民族情感。這也是圍繞這一事件的討論和調查最終應該形成的效果。

央視網報導，匪夷所思的是，在南京這座曾經被日寇殘酷蹂躪的城市，今天居然有指揮屠城的數名日本戰犯被奉上靈位，令人髮指。歷史是最好的「清醒劑」。勿忘國恥，才能知恥而後勇；勿忘國恥，才能在「悲痛」中不斷奮進。期待有關部門徹查到底，期待對肇事者依法嚴懲。

解放軍報則譴責，為侵華日軍戰犯立牌招魂，可恥可惡可恨。

解放軍 日本

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