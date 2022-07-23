南京玄奘寺供奉日大屠殺戰犯 住持被撤換 寺院被封
江蘇南京九華山公園玄奘寺供奉四位參與南京大屠殺的日本戰犯事件，引發輿論公憤，南京市政府已責令封閉玄奘寺並撤換住持，同時懲處多位官員。揭發此事的網友稱，他多次舉報無下文且取證受阻，還因此受到威脅。供奉牌位的「吳啊萍」則遭全網圍剿，網曝她是一名護士。南京官方昨天深夜發文強調，此事必須徹查到底、絕不姑息。
南京玄奘寺地藏殿供奉的四位日本戰犯，分別是日軍侵占南京時的司令官、甲級戰犯松井石根；指揮南京大屠殺的乙級戰犯谷壽夫；搞「百人斬」殺人競賽的的丙級戰犯野田毅以及曾用軍刀斬殺逾300位中國軍民的田中軍吉。這四人在二戰後被引渡到中國受軍事法庭審判，並在南京處決。四人牌位是由一名落款為「吳啊萍」的人在2018年至2022年供奉。
南京官方昨稱，「將對傷害民族感情的行為一查到底」，下午成立工作專班調查，決定撤換寺廟住持傳真法師（俗名李義將）、責令玄奘寺停止日常活動，且會同相關部門整頓。玄武區民族宗教事務局局長胡圓圓被免職、南京市民族宗教事務局局長蘇宇紅遭到申誡、南京市民族宗教事務局副局長紀勤則被停職檢查。
據了解，日軍牌位的照片是今年2月所拍，拍攝的網友多次舉報都無下文。封面新聞報導，舉發的小北（化名）稱，他看到網友拍攝的視頻後，到玄奘寺查證屬實。先前與寺方人員對質時，寺方曾謊稱已經撤下牌位，之後他即撥打市民熱線並報警，並通過社交平台曝光。
小此自述在事件曝光後受到威脅，有人質疑他的動機，甚至鼓動網友肉搜他。對此，小北說：「我不怕他們報復，我對得起30多萬遇難同胞。」
網友則要求追查疑似供奉牌位的「吳啊萍」究竟是誰、以及牌位是怎麼擺進寺內。紅星新聞報導，「吳啊萍」除供奉日本戰犯牌位外，另供奉一位曾在南京淪陷時將金陵女子文理學院作為難民收容所，共保護了1萬多名中國婦女和兒童的美國女性教育家「華群」（英文名明妮·魏特琳），「看來有些掩人耳目之意」。
有網友爆料稱，吳啊萍是福建人，曾在北京協和醫學院、南京鼓樓醫院當護士，後來離職出家。網友並翻出一篇2015年的論文「晚期癌症患者對臨終關懷需求的調查分析」，第三作者是吳啊萍。南京官方則稱正在核實「吳啊萍」身分。
南京發布昨天深夜發文指出，南京玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位事件，深深刺痛中國民眾，嚴重傷害民族感情，令人震驚、無比憤慨。不管是什麼人出於什麼目的幹出這樣沒有底線的事情，性質都極其惡劣，必須徹查到底、絕不姑息。
另據相關律師表示，據「英雄烈士保護法」，供奉者或涉嫌尋釁滋事罪。
據統計，南京大屠殺慘死在日軍手中的軍民達30餘萬人。
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