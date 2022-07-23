南京玄奘寺供奉日大屠殺戰犯 住持被撤換 寺院被封

南京玄奘寺日前被民眾發現供奉四位參與南京大屠殺的日本戰犯，消息一出輿論嘩然。圖為南京玄奘寺供奉的日本戰犯牌位。（取材自觀察者網）

江蘇南京九華山公園玄奘寺供奉四位參與南京大屠殺的日本 戰犯事件，引發輿論公憤，南京市政府已責令封閉玄奘寺並撤換住持，同時懲處多位官員。揭發此事的網友稱，他多次舉報無下文且取證受阻，還因此受到威脅。供奉牌位的「吳啊萍」則遭全網圍剿，網曝她是一名護士。南京官方昨天深夜發文強調，此事必須徹查到底、絕不姑息。

南京玄奘寺地藏殿供奉的四位日本戰犯，分別是日軍侵占南京時的司令官、甲級戰犯松井石根；指揮南京大屠殺的乙級戰犯谷壽夫；搞「百人斬」殺人競賽的的丙級戰犯野田毅以及曾用軍刀斬殺逾300位中國軍民的田中軍吉。這四人在二戰後被引渡到中國受軍事法庭審判，並在南京處決。四人牌位是由一名落款為「吳啊萍」的人在2018年至2022年供奉。

南京官方昨稱，「將對傷害民族感情的行為一查到底」，下午成立工作專班調查，決定撤換寺廟住持傳真法師（俗名李義將）、責令玄奘寺停止日常活動，且會同相關部門整頓。玄武區民族宗教事務局局長胡圓圓被免職、南京市民族宗教事務局局長蘇宇紅遭到申誡、南京市民族宗教事務局副局長紀勤則被停職檢查。

據了解，日軍牌位的照片是今年2月所拍，拍攝的網友多次舉報都無下文。封面新聞報導，舉發的小北（化名）稱，他看到網友拍攝的視頻後，到玄奘寺查證屬實。先前與寺方人員對質時，寺方曾謊稱已經撤下牌位，之後他即撥打市民熱線並報警，並通過社交平台曝光。

小此自述在事件曝光後受到威脅，有人質疑他的動機，甚至鼓動網友肉搜他。對此，小北說：「我不怕他們報復，我對得起30多萬遇難同胞。」

網友則要求追查疑似供奉牌位的「吳啊萍」究竟是誰、以及牌位是怎麼擺進寺內。紅星新聞報導，「吳啊萍」除供奉日本戰犯牌位外，另供奉一位曾在南京淪陷時將金陵女子文理學院作為難民收容所，共保護了1萬多名中國婦女和兒童的美國女性教育家「華群」（英文名明妮·魏特琳），「看來有些掩人耳目之意」。

有網友爆料稱，吳啊萍是福建人，曾在北京 協和醫學 院、南京鼓樓醫院當護士，後來離職出家。網友並翻出一篇2015年的論文「晚期癌症患者對臨終關懷需求的調查分析」，第三作者是吳啊萍。南京官方則稱正在核實「吳啊萍」身分。

南京發布昨天深夜發文指出，南京玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位事件，深深刺痛中國民眾，嚴重傷害民族感情，令人震驚、無比憤慨。不管是什麼人出於什麼目的幹出這樣沒有底線的事情，性質都極其惡劣，必須徹查到底、絕不姑息。

另據相關律師表示，據「英雄烈士保護法」，供奉者或涉嫌尋釁滋事罪。

據統計，南京大屠殺慘死在日軍手中的軍民達30餘萬人。