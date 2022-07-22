南京玄奘寺供奉日本戰犯 網友炸鍋…負責人被撤換

有網友指出南京的玄奘寺供俸日本戰犯的牌位。（視頻截圖）

有網友指出，在今年2月於南京玄奘寺遊覽時發現，寺內供奉著日本 侵華戰犯的牌位。南京民族宗教事務局22日表示，今年2月，寺方發現相關情況後，已予以糾正，該局將對傷害民族感情一事「一查到底」。22日下午南京市委宣布，撤換該寺住持。

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綜合媒體報導，根據網路圖片顯示，玄奘寺供奉的牌位名稱分別為，南京大屠殺的主犯田中軍吉、南京大屠殺的主要負責人之一的甲級戰犯松井石根、乙級戰犯谷壽夫，及丙級戰犯野田毅。

圖片流傳出來後，網上幾乎炸鍋，有網友說，「今年是南京大屠殺發生85周年，居然還有人公開在南京市九華山公園一個地藏廟裡面為大屠殺的劊子手供奉牌位」。

讓人感到寒心的是，供奉南京大屠殺劊子手牌位的九華山公園東側數百米，就是南京大屠殺太平門遇難同胞紀念碑。（取材自微博）

更讓人寒心的是，在九華山公園東側數百米，就是南京大屠殺太平門遇難同胞紀念碑。

有網友憤怒表示，「公開為南京大屠殺兇手供奉牌位，如此惡劣的行為居然就發生在南京城裡，簡直是有恃無恐」、「在南京出現這樣的事情，恐怕不用簡單的監管失職來解釋吧」。

網上流傳野田毅、谷壽夫侵華照片。（取材自微博）

據了解，牌位上的野田毅、谷壽夫兩人，在南京大屠殺中舉行駭人聽聞的殺人比賽，殺害中國同胞100多人，手段殘忍。抗戰勝利後，這兩人被槍決。

供奉日本戰犯牌位的出資人署名為「吳啊萍」。（取材自微博）

網友從圖片上分析，「供奉這些長生位的出資人署名為『吳啊萍』，但應該是化名」。還有網友介紹，「黃牌是用於超度，價格在3萬元到5萬元（人民幣，下同，約4434到7388美元）左右」。

人民日報旗下俠客島評論，這次事件是寺廟只顧收錢辦事、管理不嚴，還是有人故意為之、甚至有更隱秘的情況，以及那個「吳啊萍」究竟是誰？希望當地能徹查並及時公布調查情況，給大家一個交代。

南京市委宣傳部周五通報稱，該市委市政府經調查後決定，責成玄武區民族宗教事務局撤換玄奘寺主要負責人傳真（俗名李義將）的職務，停止該寺日常活動並進行整頓。同時責成玄武區委按程序免去區民族宗教事務局局長胡圓圓職務，對該市民族宗教事務局局長蘇宇紅和副局長紀勤予以誡勉和停職檢查。紀檢監察機關、公安機關將對相關單位和人員進一步調查，並作出處理。