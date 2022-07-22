沙塵暴來襲 青海沙牆宛如電影

青海海西州20日發生沙塵暴，遊客下車拍照。（取材自封面新聞）

青海省海西蒙古族藏族自治州20日發生沙塵暴 天氣，滾滾黃沙襲來宛若電影 「大片」 上映。視頻顯示，伴隨著呼嘯的風聲，一堵巨型「沙牆」緩緩移動，天空彷彿被劈成兩半。

封面新聞報導，青海海西大柴旦行委氣象台7月20日17時55分發布沙塵橙色預警信號，20日17時55分至23時55分柴旦鎮、錫鐵山鎮出現強沙塵暴天氣，能見度小於500米。

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不少當地民眾和遊客均看到了這場沙塵天氣，有的遊客還佇足拍照，部分汽車則是追著沙塵跑，還穿越沙塵，網友錄下畫面，場面十分壯觀。

沙塵暴在中國古代就曾出現，根據百度 百科，早在3000多年前，史書就有西北地方發生黃沙、雨塵、雨塵土、黃霆等紀錄。晉惠帝永康元年（西元300年），甘肅「十一戊午朔，大風從西北來，折木飛沙走石，六日始息」。表明這場沙塵暴摧折樹木，沙石均被吹起，持續6天方平息。

據史料記載，西元前3世紀至1949年的2154年間，中國共發生沙塵暴70次，平均31年發生一次。但自20世紀50年代以來，因氣候變化，中國沙塵暴發生次數卻迅速增加，並且出現發生時間早、影響範圍大等新動向。

中國沙塵暴發生的空間規律是西部多於東部，北部多於南部，主要集中在西北和華北的乾旱和半乾旱地區；沙塵暴在發生時間上表現為一年四季均有發生。據統計，沙塵暴主要出現在2月到5月，占總數的78.3%，其中又以3月到4月最頻繁，占總數的49.2%，2月、5月次之，其他月份較少。沙塵暴發生的日變化表現為主要集中在中午至傍晚，夜間至午前則相對較少。