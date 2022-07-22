我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

賣包求生 闊太一次賣掉十多個愛馬仕救生意

中國新聞組／杭州22日電
田哥店裡囤積的愛馬仕包包。（取材自錢江晚報）
田哥店裡囤積的愛馬仕包包。（取材自錢江晚報）

一向被稱為「包內頂流」的愛馬仕二手貨降價了，上海疫情後沒迎來報復性消費，更多人「賣包求生」。有奢侈品店主透露，「大家對它的價格沒信心了，索性就直接來賣了。」

錢江晚報報導，上海解封後，二手奢侈品店倒閉了好多家。花一個月工資買一只奢侈品包包的新聞不多見，取而代之的是店裡每天大量回收包包的諮詢，「包」治百病有了另一種解讀——賣掉奢侈品包包，換取現金來支撐搖搖欲墜的生意。

33歲的田哥是網紅奢侈品鑑定師，許多在他手中買下「人生第一只奢侈品包」的女孩們，又找他再次折價賣掉。有做外貿生意的客人一次性回收十多只愛馬仕。

一名有江浙地區闊太告訴田哥，老公是做外貿生意的，今年公司現金流快撐不下去了。這些包，都是她老公生意好的時候買給她的禮物，如今家裡生意受到這麼大的衝擊，再看這些包，也覺得有些索然無味。

報導指出，另一位奢侈品店主李怡，今年也接到了很多大額的回收訂單。「有客戶帶了價值300萬的奢侈品過來，有表、有包，還有一些首飾。」李怡說，對方是個生意人，遇到了一些「坎坷」，只能賣掉家裡的幾乎全部奢侈品來換現金。

2020年的電視劇「三十而已」讓愛馬仕的喜馬拉雅火出了圈，喜馬拉雅一度被炒出近150萬人民幣的天價，而這兩年，喜馬拉雅也難逃折價。田哥透露，他今年收到了6只喜馬拉雅，比往年都要多，只賣出去了兩只，價格也打了9折。

「今年大家買包都會更加理性。」田哥說，曾經那些女孩喜歡就買，不怎麼問價，也不會挑款式。一些小眾的奢侈品包成了精緻白領首選。但今年，女孩更愛買LV、香奈兒和GUCCI，「因為她們知道，這些包即便自己有一天不用了，也可以放到二手奢侈品市場上賣掉。起碼可以換一些錢。」

田哥店內展櫃裡的愛馬仕喜馬拉雅包。（取材自錢江晚報）
田哥店內展櫃裡的愛馬仕喜馬拉雅包。（取材自錢江晚報）

疫情 GUCCI

上一則

港人淚別安安 人大常委：中央考慮再送大熊貓

下一則

2240公里 15歲四川少年獨自騎行川藏線25天抵達拉薩

延伸閱讀

北京上半年進出口 同比增17.2%

北京上半年進出口 同比增17.2%
世界頂級名錶及珠寶首飾 盡在李興華翡翠金城

世界頂級名錶及珠寶首飾 盡在李興華翡翠金城
收藏家回歸 佳士得業績亮眼

收藏家回歸 佳士得業績亮眼
為羅勒注入優雅內涵 愛馬仕推出全新紫羅勒古龍水

為羅勒注入優雅內涵 愛馬仕推出全新紫羅勒古龍水

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目
猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺
美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區
拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療

拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療
拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌

拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌