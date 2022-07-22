賣包求生 闊太一次賣掉十多個愛馬仕救生意

田哥店裡囤積的愛馬仕包包。（取材自錢江晚報）

一向被稱為「包內頂流」的愛馬仕二手貨降價了，上海疫情 後沒迎來報復性消費，更多人「賣包求生」。有奢侈品店主透露，「大家對它的價格沒信心了，索性就直接來賣了。」

錢江晚報報導，上海解封後，二手奢侈品店倒閉了好多家。花一個月工資買一只奢侈品包包的新聞不多見，取而代之的是店裡每天大量回收包包的諮詢，「包」治百病有了另一種解讀——賣掉奢侈品包包，換取現金來支撐搖搖欲墜的生意。

33歲的田哥是網紅奢侈品鑑定師，許多在他手中買下「人生第一只奢侈品包」的女孩們，又找他再次折價賣掉。有做外貿生意的客人一次性回收十多只愛馬仕。

一名有江浙地區闊太告訴田哥，老公是做外貿生意的，今年公司現金流快撐不下去了。這些包，都是她老公生意好的時候買給她的禮物，如今家裡生意受到這麼大的衝擊，再看這些包，也覺得有些索然無味。

報導指出，另一位奢侈品店主李怡，今年也接到了很多大額的回收訂單。「有客戶帶了價值300萬的奢侈品過來，有表、有包，還有一些首飾。」李怡說，對方是個生意人，遇到了一些「坎坷」，只能賣掉家裡的幾乎全部奢侈品來換現金。

2020年的電視劇「三十而已」讓愛馬仕的喜馬拉雅火出了圈，喜馬拉雅一度被炒出近150萬人民幣的天價，而這兩年，喜馬拉雅也難逃折價。田哥透露，他今年收到了6只喜馬拉雅，比往年都要多，只賣出去了兩只，價格也打了9折。

「今年大家買包都會更加理性。」田哥說，曾經那些女孩喜歡就買，不怎麼問價，也不會挑款式。一些小眾的奢侈品包成了精緻白領首選。但今年，女孩更愛買LV、香奈兒和GUCCI ，「因為她們知道，這些包即便自己有一天不用了，也可以放到二手奢侈品市場上賣掉。起碼可以換一些錢。」