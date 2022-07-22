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上海記者打油詩罵蟬「肥頭大耳」 被指暗諷習近平 慘淪這下場

中國新聞組／北京22日電

上海一名媒體人最近因為寫了一首「致知了」的打油詩，被指暗諷中國國家主席習近平，突然成為網紅，不僅紅遍中國的社媒，在國際間也引發關注和議論。

美國之音報導，上海媒體集團東方衛視旗下的主持人兼記者宣克炅這首打油詩，在微博貼出僅半個小時後就刪除，但工作單位還是對他做了「嚴肅的批評」，且責令他「深刻的檢討」。因為有人將習近平與打油詩「對號入座」，擔心作者「犯上作亂」。

報導指出，宣克炅喜歡晨跑，當天一早他又像往常跑步，天熱加上知了叫得他心緒，回到家有感而發寫了一首「致知了」打油詩。詩中說，知了「高高在上」、「一片聒譟聲」、「自以為聰明」、「肥頭大耳」、「只會用屁股」、「唱夏日裡的讚歌」、「不知人間疾苦酷暑」。

宣克炅把打油詩發布在自己粉絲超過160萬人的微博，不久就有網友表示該詩意有所指，甚至有暗諷習近平之嫌。有些親友甚至直接詢問他「致知了」的含義，上海媒體集團也收到大量網友的詢問。

貼文不過30分鐘，宣克炅已意識到大事不妙，因此趕緊刪文；但打油詩的截屏已在互聯網上瘋傳，而且被收進官方的「輿情通報」。

根據上海媒體集團發布的道歉聲明，「宣克炅本人認識到錯誤，對自己因敏銳度不足、把關意識不夠，衝動之下發布的微博言論做了深刻的反思。」

但有網友對宣克炅表達支持，強調打油詩只是根據他自己當天的所見所聞「有感而發」，而當權的人按他們自己的理解對這首詩亂作詮釋。也有人意有所指地說「皇帝生性多疑」。一名網友說：「知了夏天過後就要死亡，人人都知道的一件事如何又成為國家機密了？」

習近平 微博

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