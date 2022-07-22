河南鄭州水災周年 民眾悼念遇阻 買花送花都要盤查

今年有騎士在機車上擺了一束菊花，對鄭州暴雨一周年的罹難者表示哀悼。（取材自微博）

7月20日是中國河南鄭州 水災一周年，儘管官方沒有舉行紀念活動，仍有許多民眾在當時發生內澇事故的地鐵站 和京廣路隧道附近獻花，對遇難者表示悼念。但當局則加強警戒，有人想要送花悼念，被阻攔和盤查。在社交媒體上，有關悼念的圖片和視頻遭到移除或屏蔽。有網友說：「遺忘和災難一樣可怕。」

BBC報導，多名花店店主表示，他們在送花時遭到當局盤查，一些花束在擺放不久後即被收走。也有一些花店店主稱，收到「上面通知」，不許賣花給想悼念的人，所有訂購鮮花者會被逐一打電話確認。

沙口路站是鄭州地鐵五號線的一處車站。去年7月20日晚，大量雨水灌入地鐵隧道，導致仍在運行的地鐵車廂內有大量乘客被困和求救。據國務院數據，這場水災導致死亡和失蹤398人，其中鄭州市380人。國務院後來認定，儘管有天氣因素，但多宗事故屬於「責任事件」，當地官員更瞞報死亡人數。

有許多鄭州市民在20自發悼念遇難者。一些人通過美團等外賣應用程序下單，希望通過外賣員將花束送到事發地。

今年鄭州地鐵站不見鮮花。（取材自微博）

「我們上午去送了一批花，人都在那裡扣了一會，要登記，」一名沙口路地鐵站附近的花店店主說。出於安全考慮，他沒有透露自己的姓名。

在微博 上，也有很多網友表達悼念。一些網友在話題「河南鄭州720特大暴雨一周年」下發帖，但很多用戶反映相關微博被屏蔽，該話題不久後也被刪除。

一名用戶發帖稱：「只希望有更多人記得，而不是遺忘，因為有時候遺忘和災難一樣可怕。」這條微博得到了2萬多轉發，但所有圖片都變成了帶有感嘆號標誌的灰色圖案。