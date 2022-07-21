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「驚魂38秒」浙2歲童墜樓 2名90後徒手接住

中國新聞組／綜合報導

一段2歲幼童從六樓墜落，兩名90後市民伸出雙手接住的視頻在網絡上熱傳，短短的38秒，讓人看得心驚肉跳。這事發生在浙江桐鄉，穩穩將孩子接住的，是村鎮銀行的行長助理沈東與大堂經理陸曉婷。救人視頻衝上熱搜，引來超過6000萬人次的觀看。

浙江新聞報導，沈東表示，那天他外出辦事回來，剛停好車。馬路對面傳來「嘭」的一聲，他穿過馬路發現廣告牌上有個小女孩。他趕緊打電話向從事救援工作的朋友求助。差不多同時，陸曉婷也發現異樣，快步跑來。

「寶貝不要亂動……」陸曉婷大聲地安慰著孩子。沈東撥打了120。由於孩子一直在動，孩子的雙腿很快滑出了廣告牌，沈東、陸曉婷同時衝了上去。幾秒鐘後，女孩從2樓掉下來，沈東下意識的丟下手中的手機，一把抱住孩子。此時，孩子的媽媽也趕到了現場，連連道謝，同時也為自己的疏忽感到內疚。

據警方提供監控，孩子是從6樓跌落至2樓的廣告牌上，落下後的1分多鐘內，沈東和同事陸曉婷先後趕到，並及時接住了孩子。孩子名叫欣欣，僅2歲11個月大。當時欣欣媽媽到4樓收衣服，把孩子獨自留在家中，孩子踩上放在陽台的凳子，趴著窗戶往外看，意外墜樓。

今年31歲的沈東，是兩個孩子的父親。他說，「衝出去的那一瞬間，我在想，一定要接住這個孩子」。

另據都市快報報導，29歲的陸曉婷的孩子才7個月大，她說，孩子掉下來時，兩個人下意識的都伸手去接，沈東抱住了孩子身體前部分，她則接住了孩子的腿部。「重量大部分被沈東承受了，要是我一個人可能接不住。」陸曉婷說，接孩子的那一瞬間，自己的嘴巴被踢到，真的很疼，可看到孩子被穩穩的抱住，什麼都值了。

欣欣爸爸說，「欣欣真的很幸運，摔下來時腳往下，摔的地方剛好是兩塊鐵皮的中間，這個地方有彈性，緩解了衝擊力，要不肯定骨折。」再次落下時又被兩位好心人接住，雖然整個過程非常嚇人，但最好的結果都被孩子趕上了。幸運的是，醫師檢查後發現，欣欣除了皮外傷，身體其他部位都沒有大礙。

墜樓的幼童雙腿滑出了廣告牌，沈東、陸曉婷同時衝了上去。幾秒鐘後，幼童從2樓掉下來...
墜樓的幼童雙腿滑出了廣告牌，沈東、陸曉婷同時衝了上去。幾秒鐘後，幼童從2樓掉下來。（視頻截圖）

幼童從2樓掉下來，底下的沈東、陸曉婷已做好準備，幼童直直掉入兩人懷中。（視頻截圖...
幼童從2樓掉下來，底下的沈東、陸曉婷已做好準備，幼童直直掉入兩人懷中。（視頻截圖）

沈東與陸曉婷救援墜樓幼童成功後，沈東懷中緊緊抱著從2樓掉下來的幼童。（視頻截圖）
沈東與陸曉婷救援墜樓幼童成功後，沈東懷中緊緊抱著從2樓掉下來的幼童。（視頻截圖）

來源：齐鲁晚报·果然视频

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