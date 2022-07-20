北大教授陳春花「文憑工廠」畢業？ 1年拿博士被熱議

北京大學國家發展研究院BiMBA商學院院長陳春花所就讀的愛爾蘭歐洲大學，遭爆料為「文憑工廠」。 (翻攝自百度百科)

近日自爆華為 總裁任正非「親自接送」、卻被華為打臉的北大教授陳春花又上熱搜。陳春花被爆取得的博士學位是從歐洲的「文憑工廠」發出，再度受到中國輿論極大關注。

據中國新聞周刊報導，現為北京 大學王寬誠講座教授、北大國發院BiMBA商學院院長的陳春花，學位頭銜眾多，其中最不合理的是2001年在一年之內拿到的「愛爾蘭歐洲大學」博士學位。

報導稱，目前陳春花還在華南理工大學兼任，根據陳春花在華南理工舊版官網的簡歷，她就讀的愛爾蘭歐洲大學英文名為「European University Ireland」，學位是「Doctor of Business Administration」，目前已無法檢索到這所學校的官網。而在一個名為「Degreeinfo」（學位資訊）的論壇上面，2002年到2009年間，一些學生分享他們搜集到的有關這所學校的資訊，有人總結，這應該是個「文憑工廠」。

例如，早至2000年2月25日，「泰晤士報高等教育副刊」就曾報導，愛爾蘭教育部 門正在調查一個未經官方批准就自稱為「愛爾蘭歐洲大學」的機構，這個機構在愛爾蘭首都都柏林的一個宿舍位置運營。2005年愛爾蘭「獨立報」揭露三所假大學，其中包含「愛爾蘭歐洲大學」。

對於這所亦沒有在中國教育部認可名單內的大學，陳春花卻是憑藉其學歷任職，在「愛爾蘭歐洲大學」畢業一年之後，陳春花在2003年申請去南京大學做博士後，2016年之後，她擔任北京大學國家發展研究院教授。次年，亦即2017年，她還是北京大學國家發展研究院BiMBA商學院院長。

報導引述不願具名的科學史主家說法稱，1990年代到2000年初，中國有博士學位的人才不多，留過洋歸國的博士更少。這一時期，大學開始逐步重視高學歷人才，「一些人開始預判到了社會需求，甚至用走快捷方式的方式迅速將自己武裝起來」。

直到2001年中國加入世界貿易組織後，中國內外資訊差減少，這類利用資訊閉塞和不對等購買「洋文憑」並獲利的事情才開始大大減少，而且越是最頂尖的學者，越不敢冒這個險。多位教授指出，現在想加入這種諸如北大這種學校的商學院已經很困難了，學者們的學歷背景都很好。