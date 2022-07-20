四川泳池垮塌 學霸高考生身亡 家屬悲：他無法實現願望了

四川蓬溪縣蓬南鎮一個氣墊遊泳池發生垮塌。(視頻截圖)

四川遂寧一座大型氣墊游泳 池16日垮塌，多人被沖入河中，一名不滿18歲的「學霸」男孩身亡，本來已篤定可以升讀名校，家屬悲嘆孩子無法實現上大學的願望了。

極目新聞報導，此事16日下午發生在蓬溪縣蓬南鎮，這間遊樂中心才開幕第9天就發生意外。事發當時，深水游泳池的水在短短一兩分鐘內傾瀉而出，遊客們被沖到水池裡、護欄邊，甚至幾十米開外的河裡。

據當地通報，事故導致1人搶救無效死亡、7人住院治療。事發次日，遊樂中心已有設施在陸續拆除。

四川蓬溪縣蓬南鎮一個氣墊遊泳池發生垮塌，將泳客沖入附近一條河流。(視頻截圖)

遇難者是距蓬南鎮10多公里外三鳳鎮的一名不滿18歲的男孩，是家中獨子。他的父親鐘偉說，兒子今年高考 考了606分，本來想上廣州一所知名大學，現在已無法實現願望。

鐘偉說，自己平時也教過孩子游泳，孩子水性其實不錯。事發時他和妻子帶兒子剛進深水游泳池不過一分鐘，他和妻子都被沖下了土坡，兒子則被沖進了蓄水池。

四川蓬溪縣蓬南鎮一個氣墊遊泳池發生垮塌，將泳客沖入附近一條河流。(視頻截圖)

鐘偉說，水池看著沒有很深，但水沖下來一下子就灌滿了水池。兒子嘴裡有血，沒有吞水進肚子，因此他懷疑兒子遭受了撞擊。對於兒子的遇難，鐘偉覺得是遊樂中心的安全措施不到位所致。鐘偉說，他和妻子都是身上受傷，爬起來後在河裡到處找受傷的人，看是不是自己的兒子，後來才在蓄水池附近找到。

附近居民張濤說，16日當天他也帶著兒子去蓬南遊樂中心，那是他們第三次去游泳。事發時他沒有下水，但依然被泳池湧出的水沖了十幾米，手臂和腿上都擦傷流血，胳膊還有大塊淤青。張濤說，自己當時人都懵了，也不知道發生了什麽，他爬起來後就開始找兒子，後來才從別人手中領到受傷的兒子，孩子面部縫了針，身上還有一些挫傷，還在醫院治療。