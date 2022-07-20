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武漢破億元詐財案 豬圈挖出贓款 上面還澆水泥

中國新聞組／北京20日電
民警打破豬圈水泥地。(視頻截圖)
民警打破豬圈水泥地。(視頻截圖)

武漢市公安局近日破獲一起詐騙老人近1億元的犯罪團伙，逮捕15人，並在豬圈下挖出170萬贓款。

綜合媒體報導，該公司採取高額回報率吸引資金、固定利息定期兌付的方式，吸收中老年人資金，存在養老詐騙嫌疑。待收網條件基本成熟後，警方兵分三路，趕赴四川、河南等地，先後將捲款潛逃的趙某某、田某某、何某等15名骨幹成員抓獲歸案。

民警在嫌疑人家中豬圈內挖出藏有170萬元贓款的保險櫃。法制日報
民警在嫌疑人家中豬圈內挖出藏有170萬元贓款的保險櫃。法制日報

來源：YouTube

經審訊，犯罪嫌疑人何某如實供述罪行，並交代部分贓款藏於老家豬圈地下。7月13日上午11時，警方找到何某所述豬圈。此前，嫌疑人挖了近2米深的坑洞，將保險箱埋在地底，還澆上了一層水泥。木頂的窩棚內，溫度超過40℃，民警掄起錘子斧頭輪番開鑿，汗如雨下，費了好一番功夫，才將裝有贓款的保險箱抬出。在何某配合下，裝有170萬元現金的保險箱被順利打開。

民警將保險箱從豬圈地下抬出。(視頻截圖)
民警將保險箱從豬圈地下抬出。(視頻截圖)

犯罪嫌疑人供述，公司超1億元的營業額，大部分為老年人投資。他們拿著「話術本」，打著養老服務的幌子，對老人噓寒問暖，時不時利用贈送獎品、組團參觀、公益演講等小恩小惠哄騙老人信任，從而騙取資金。據多位受害老人透露，他們有的是在集市買菜、公園散步、下樓遛狗時「偶遇」行銷人員，有的則是經熟人介紹。

目前，警方已追回部分涉案贓款800餘萬元，案件正在進一步調查中。

保險 詐騙 公安

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