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千年佛像被盜異鄉近20年 福建終審判荷蘭收藏家須歸還

記者陳言喬／綜合報導
章公祖師肉身像。（取材自澎湃新聞）
章公祖師肉身像。（取材自澎湃新聞）

眾所矚目的福建三明章公祖師肉身佛像跨國失竊案，福建省高院19日二審宣判，維持一審原判，判決被告荷蘭收藏家奧斯卡等人應返還這尊北宋時期的章公祖師肉身佛像。至此，長達七年的追索訴訟畫上句號。

來源：YouTube

章公祖師肉身佛像被供奉在福建省三明市大田縣吳山鄉陽春村普照堂，於1995年12月14日佛像被盜。

佛像在被盜近20年後，在2015年3月在匈牙利自然科學博物館公開展覽。福建村民獲悉後起訴佛像擁有人奧斯卡、Design & Consultancy B.V.、Design & Consultancy Oscarvan Overeem B.V.等。

福建三明市中院於2015年12月11日正式立案，2020年12月做出一審被告應返還佛像的判決，福建省高級人民法院19日再做出二審維持原判的判決。

高院判決書說，收藏家奧斯卡主張1996年在荷蘭阿姆斯特丹買受取得涉案佛像，但未提供佛像來源的相應交易憑證。

二審法院認為，訟爭的章公祖師像屬於非法出口的被盜文物，兼具人類遺骸、歷史文物、供奉信物等多重屬性，反映中國閩南地區傳統習俗和歷史印記，是當地村民長期供奉崇拜的信物，與當地村民存在特殊情感，於法於理於情均應返還，故作出如上判決。

荷蘭東方佛教文化學者布魯因為章公祖師佛像做CT掃描，獲得了內部遺骸的影像。（取材...
荷蘭東方佛教文化學者布魯因為章公祖師佛像做CT掃描，獲得了內部遺骸的影像。（取材自澎湃新聞）

文匯報報導，荷蘭藏家2020年曾表示肉身坐佛已易手，同時願意協助溝通歸還。但兩村代理律師范丁寶認為，沒有證據證明肉身坐佛已經易手。目前，中國兩村村民平行地處理應對，既通過中國法律要求荷蘭藏家歸還，同時也通過民間組織繼續接觸對方協商處理。 

福建省三明市大田縣吳山鄉陽春村村民代表林開安回顧跨國追索路時感慨：「最艱苦的是我們兩村6位村民代表到荷蘭法庭去，那10天真是度日如年。」林開安表示，希望章公祖師能早日回到普照堂，「他是我們的親人，也是我們的信仰」。

奧斯卡 高院 博物館

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