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記者臥底北京必勝客 食材到期改標 食用油變黑也不換

記者陳言喬／綜合報導
北京必勝客被臥底記者踢爆篡改食材到期日、食用油變黑了不更換等嚴重違反食安問題。（取材自北京青年報）
北京必勝客被臥底記者踢爆篡改食材到期日、食用油變黑了不更換等嚴重違反食安問題。（取材自北京青年報）

中國食安問題層出不窮，有記者臥底必勝客後發現店內人員更改到期食物日期，煎炒用食油長期不換等嚴重食安問題，涉事的北京兩家必勝客店已關門整改。

北京青年報報導，日前有媒體應徵必勝客後廚工作，該臥底記者發現店內工作人員將到期食材「化整為零」，有菌類食材包將要到期時，就被拆下來放進存儲槽裡。沒有了外包裝盒，別人難以獲知實際的保存期資訊內容，就算到期仍被繼續使用。

製做奶茶的湯色，也存有偽造效期標識狀況。庫房內一缸白毫茶底的廢舊時間是6月20日，值勤總廚當臥底記者的面，將白毫茶底的效期標識給換了，廢舊時長從6月20日改到6月22日。

除食材原材料經常改效期標示，被曝光的必勝客兩家店的也過期使用煎炒油，本來清亮的植物油一周後早已發黑，幾近印刷油墨色的油仍在使用。

必勝客中國官網稱，「關於媒體報導的北京必勝客和諧廣場店和魏公村店的相關問題，我公司高度重視，已立即對上述兩家餐廳進行閉店調查」。

必勝客北京市和諧廣場店，今年3月才因食材超過保存期，被北京市豐台區銷售市場監督管理局處罰5萬餘元人民幣（約7411美元）的懲罰。

網友稱，「罰得太輕，罰5萬比不上罰500萬」，「隨便是食品企業的常見心態，全看誰先不幸被抓」，還有網友稱「連知名品牌都那麼不合格，想一下小商店，食品衛生安全真可怕」。

今年6月，也有記者臥底北京知名的網紅餐廳「胖哥倆肉蟹煲」，發現餐廳有「過夜死蟹」當活蟹賣，馬鈴薯爛掉、發餿後再次使用等問題。相關涉案門店均被停業調查。

北京

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