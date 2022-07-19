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張小泉老總批「中國人切菜方法不對」 網：買菜刀還要被教育

中國新聞組／北京19日電
張小泉總經理稱中國人切菜方法不對。（視頻截圖）
張小泉總經理稱中國人切菜方法不對。（視頻截圖）

中國老字號刀剪「張小泉」，之前才因為菜刀不能拍蒜，在網路上引起熱議。近日，張小泉總經理稱「中國人切菜方法不對」，話題再度衝上熱搜。張小泉總經理夏乾良稱，視頻是很久以前拍的，並未還原當時語境，並表示「誠摯的歉意」。網友酸：「買把菜刀，還要聽你的教育。」

來源：YouTube

綜合媒體報導，在引發爭議的視頻中，張小泉總經理夏乾良稱，「你學了幾十年的切菜是錯的」，「所有米其林廚師都不是這樣切的」，他說，「為什麽米其林廚師切的肉片更薄、黃瓜片更透明，是因為前面有個支點。張小泉把刀前面的頭斜過來，不是設計感，那是消費者教育」。

夏乾良在微博回應，「首先在這裡向大家誠摯道歉」，他表示，「網傳本人評價『中國刀工不及米其林廚師』，視頻是很久之前的採訪，且並非視頻的全部，現傳視頻中並未根據當時的情境和語境進行描述，從而導致大家產生極大的誤解。眾所周知，張小泉創立時，米其林還並未出現，不過我亦為自身的不當言論對消費者理解造成的錯誤引導，表示誠摯的歉意」。網友批，「哪來這麽大底氣把傳承上千年的切菜方式給否了」。

張小泉菜刀因拍蒜斷裂引起爭議。（取材自北青網）
張小泉菜刀因拍蒜斷裂引起爭議。（取材自北青網）

此前，張小泉曾陷「菜刀不能拍蒜」爭議。起因是廣州一女子用張小泉菜刀拍蒜後，菜刀斷開。客服卻回覆「菜刀不能拍蒜」。遭到批評後，張小泉表示，已聯系消費者致歉並贈送一把新刀具。若在過去五年內有斷刀事故發生，包括張小泉品牌及指定同行品牌，公司均可按照類似款型、類似價值進行新刀換貨。公司也將考慮研發專門用來拍蒜的刀。

據報導，張小泉今年首季營收2.09億元（人民幣，下同，約3097萬美元），同比增長28.09%；淨利潤1245萬元（約184萬美元），同比下滑45.96%。今年以來，該股票股價已跌逾25%。

新京報評論，一把菜刀，怎麼樣用才對，不應由菜刀生產者來說，就如同菜刀能不能拍蒜不能由客服說了算一樣。

張小泉的這位負責人卻以一種非常自我，有些傲慢的態度回應了此前的「拍蒜」風波，大有「真理」在手的架勢，怪不得網友對其集體嘲諷。在企業尚處於輿論風口浪尖之時，作為企業總經理卻對消費者「指手畫腳」，如此「自以為是」式的回應，實不明智。

張小泉總經理稱中國人切菜方法不對。（取材自北京商報）
張小泉總經理稱中國人切菜方法不對。（取材自北京商報）

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