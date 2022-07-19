被控家暴 詩人余秀華前男友直播自打1百多個耳光

余秀華和男友楊櫧策。（取材自微博）

46歲的湖北荊門詩人余秀華此前自爆被32歲的伴侶楊櫧策家暴 ，稱被掌摑上百耳光。而楊櫧策則指責余秀華罵自己的女兒。18日晚，楊櫧策在直播中連續掌摑自己超過100個耳光，稱為反對「網絡暴力」、「家庭暴力」。打完後其面部發紅，鼻子疑似流血。網民表示，此行為過激，讓人很不舒服。

綜合媒體報導，湖北荊門詩人余秀華與小14歲伴侶楊櫧策早前曾發布兩人在荊門某景區拍攝婚紗照的影片。不過，7月6日，余秀華發文稱楊櫧策已回神農架，並自稱被掌摑上百耳光。

有網民對楊櫧策的過激行為表示很不舒服：「打自己都這麼狠，打老婆不得更狠」、「暴力傾向很明顯」、「這種人肯定是有點問題的，性格有點極端。」、「他好像精神有點那個問題」、「感覺這樣更嚇人，有種情緒不太穩定的感覺」。

另據網易新聞19日報導，詩人余秀華被90後男友楊櫧策家暴一事鬧得沸沸揚揚，事情引發熱議後，余秀華考慮到了對方的女兒，選擇原諒了楊櫧策。很多人甚至猜測，余秀華是不是與楊櫧策和好了，不然怎麼會突然改口，對此，楊櫧策發文否認與楊櫧策複合，希望大家不要帶節奏。