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中國交通銀行人臉辨識破功 存戶遭盗6次轉走43萬

中國新聞組／北京19日電
中國的銀行人臉識別系統被攻破。（取材自中新周刊）
中國的銀行人臉識別系統被攻破。（取材自中新周刊）

北京交通銀行一名儲戶李紅（化名）自己設置動態密碼＋人臉辨識，但詐騙人員仍從她的銀行卡裡轉走近43萬元人民幣（約6.4萬美元）。據銀行系統後台顯示，在大額轉帳時6次「人臉識別」均顯示成功，但人臉識別並不是身在北京的李紅本人操作，登錄者的IP（網際網絡協定）地址顯示在台灣，這宗案件被指是人臉識別系統被「攻破」。

要想從交通銀行卡中轉帳，需要用戶在手機銀行App上進行人臉識別，並進行短信驗證。李紅陷入詐騙分子的圈套，她的手機短信被攔截，手機號被設置呼叫轉移，使她的驗證碼落入他人手中，且無法接聽銀行的確認電話。

中新周刊報導，更嚴重的是，「人臉識別」被攻破了。銀行系統後台顯示，在進行密碼重置和大額轉帳時，李紅進行六次人臉識別比對，均顯示「活檢成功」。

李紅隨後去派出所報案，警察很快認定她遭遇電信詐騙，並立案偵查。

李紅懷疑交通銀行人臉識別系統的安全性，並以「借記卡糾紛」為由將交通銀行告上法庭，要求賠償。

交通銀行北京長辛店支行代表在法庭上辯稱，「交易密碼、動態密碼以及輔助人臉識別的客戶鑑別模式」符合監管要求，且轉帳期間，銀行已向事主發送短信風險提示等。

北京市豐台區法院日前一審駁回其全部訴求，李紅準備繼續上訴。

北京清華大學法學院教授勞東燕指出，從制度框架的合理設定來考慮，製造更多風險、獲取更多收益的一方，理應承擔更多的風險與責任，「人臉識別是銀行引進的，其是作為風險製造的參與方，通過這種方式銀行也獲益更多，應該承擔和其所獲收益成比例的風險責任」。

據報導，2021年6月19日上午，電話那頭自稱「北京市公安局戶政科陳杰警官」的人告訴李紅，她的護照此前在哈爾濱涉嫌非法入境，讓她向哈爾濱市公安局報案。

李紅被轉接給哈爾濱市公安局的「劉警官」。對方告訴她，她涉嫌「李燕反洗錢案」，並讓她登錄一個網站查看「公文」。李紅用手機登錄對方提供的網站後，發現在一張「通緝公告」上，印著自己的身分證照片、身分證號等信息。

按指示，她從網站下載「公安防護」軟件和視頻會議軟件「矚目」。對方告訴李紅，為驗證她是本人操作，她要通過「矚目」開啟會議模式，於是李紅的人臉信息輕易暴露在對方面前。

詐騙人員掌握李紅的「人臉識別+動態密碼」後，通過修改密碼，登錄她的手機銀行，之後每筆大額轉帳也都通過「人臉識別+動態密碼」驗證通過。

人臉識別 北京 手機

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