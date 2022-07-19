中國版N號房 5萬人群組圍獵女童 誘拍猥褻片

小白菜群組裡有大量少女圖片。(取材自微博)

南韓 不法分子脅迫女性作性奴，還上網分享影像的「N號房」事件也在中國上演。中國網友相繼爆料，指有人架設私密網站展示猥褻女童影片，更有多達5萬人的私密群組專門圍獵女童拍片。警方指已記錄報案內容。同時，陸續有網友在網上舉報其他「中國N號房」，並稱相關微博 因舉報而被限流。

這一被中國網友稱為「中國版N號房」的關鍵詞，近兩天來在新浪微博瘋傳。據中國網友反映，相關討論已超過5000萬則，但在過濾機制下，並沒有進入熱搜排行榜內。

早前陸續有年輕女性爆料，指自己的私密照片及影像被公布在類似的「N號房」 網站，甚至境外的色情網站；但這次爆料較先前的爆料更令人咋舌。

中央社引述鳳凰週刊報導，中國網友指中國網路上存在一個名為「秘密花園」的私密網站，擁有大量對未成年女性甚至女童猥褻或性侵 的影片，數量龐大且內容不堪入目。而這些影片都需要登錄帳號才能觀看。

有網友接力爆料。一名暱稱「梁州Zz」的網友指控，一個名為「小白菜」群組內含大量猥褻內容，包括用聊天等方式「誘捕」未成年少女，參與「誘捕」的成員達到5萬人。

「梁州Zz」說，這個「小白菜」群組裡每天都有人在討論「如何誘捕一個未成年少女」，並把目標稱為「白菜」，而誘捕女孩則被稱為「拱白菜」。網友表示，他們的慣用手段是假扮成20歲出頭的「哥哥」，用換情侶頭像、打語音、給女孩100塊錢左右的禮物令她們上鉤，過程要求女孩給他們拍私密照片、裸聊等。

直到網友在微博揭發的一刻，這個群仍舊活躍不已。網友表示，只是一個晚上沒看訊息，未讀訊息就超過5000條。

報導指出，部分中國網友將這些受害女童與徐州「鐵鏈女」事件作聯想，直指「又是一條黑色鏈」，要求警方嚴肅處理；但不少網友則質疑，新浪微博上明明有數千萬條討論，卻一直上不了熱搜，批評是「萬惡的資本主義」和「資本」想辦法降低熱度，「現在這個時代，金錢已經能讓人這麼變質了嗎？」。也有人質疑中國各大官媒為何選擇忽略此事，做婦女工作的婦聯「又上哪兒去了」？