足球隊賣飛盤 北京國安惹議…球迷：吃相難看

北京國安足球俱樂部是老牌勁旅。（取材自北京國安足球俱樂部微博）

近來，「飛盤」運動突然在中國各地火熱起來，與足球 愛好者因為場地問題引發矛盾，甚至在北京 和湖南常德爆發了衝突。在這個敏感時期，中超 老牌球隊北京國安，居然在天貓旗艦店上架一款帶有國安logo的飛盤。有網友表示，「吃相難看，丟了足球俱樂部的臉」；也有網友表示，「傳統足球俱樂部主動擁抱新興運動挺好的」。

成都商報報導，飛盤一直都是小眾運動，但是它運動易上手、門檻低、社交性強，加上在各種綜藝節目中頻繁出鏡等因素，變成最近熱門的網紅運動。由於飛盤沒有專門的場地，大多是利用足球場進行活動。由於場地使用導致的摩擦，演變成足球與飛盤愛好者在網路上的論戰。

北京國安天貓旗艦店上架的這款飛盤，售價88元（人民幣，下同，約13美元），比起普通市售飛盤貴了不少。客服表示，這款飛盤是專業競技飛盤，淨重175克，可用於比賽、訓練、休閒娛樂等。上面有國安綠色Logo印花，是用pp材質製作。

不過，國安球迷對俱樂部的飛盤似乎很感冒，還有球迷質疑這種行為「準備投敵了嗎？」

針對足球與飛盤之爭，知名足球解說員黃健翔也表示，「中國男足真正的問題就是基礎建設太差，足球場太少，真正參與的人，尤其是青少年太少。中國人口有14億，常年踢球的孩子有多少呢？就是這點孩子，將來恐怕都沒有地方踢足球了，因為足球場現在都被玩飛盤的給占領了」。