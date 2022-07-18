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網紅直播燒烤保育大白鯊 辯人工養殖 警方介入調查

記者陳言喬／綜合報導
直播主提子與大白鯊進行身材比對。（／視頻截圖）
直播主提子與大白鯊進行身材比對。（／視頻截圖）

擁有上百萬粉絲的中國網紅美食主播提子最近竟直播燒烤保育類動物大白鯊，經舉報後，該段視頻與相關訊息都已遭刪除，警方已展開調查。

大白鯊被切割後尾部塗醬燒烤。（視頻截圖）
大白鯊被切割後尾部塗醬燒烤。（視頻截圖）

紅星新聞報導，最近一段網紅美食博主拍攝水煮鯊魚和燒烤鯊魚的視頻引發全網關注。有科普博主表示經他與多人調查確認，這條鯊魚是國際瀕危野生動物大白鯊（又名噬人鯊），屬於國家二級保護動物，四川南充警方已介入調查。

來源：YouTube

視頻畫面中，該美食博主提子在一家海鮮店鋪門口，將一包裹拆開，裏面裝著一條體型碩大的鯊魚，引來不少人圍觀。之後，該網紅博主和其他人將這條鯊魚運到鄉下，對鯊魚分割，用水煮和燒烤。視頻畫面中，左上角還寫有「人工養殖可食用」的字幕。

這位名叫「提子」的博主在某短視頻平台擁有100多萬粉絲，其主要發布用海鮮製作美食的視頻。不過，網友反映的這條鯊魚視頻，目前已經看不到了。

網紅博主提子表示視頻中的鯊魚是「尖齒鯊」，是通過正規管道得來的，不是瀕危動物保育類鯊魚。

不過，中國漁業協會原生水生物及水域生態專業委員會主任委員周卓誠稱，視頻中的鯊魚為噬人鯊，也稱大白鯊，是國家二級保護動物。依照法律，捕撈後不管死活都需要拋棄入海，上岸、銷售、購買都違法，並且噬人鯊沒有人工養殖。

另一名擁有231萬粉絲的知名科學科普博主，還是一名研學導師、自然科普撰稿人的網友「黑鱗雞冠蛇」也表示，從外形特徵來看，那條鯊魚就是國家二級保護動物大白鯊（噬人鯊），尖齒鯊的外形與大白鯊有顯著區別，而且體型也長不到視頻中的鯊魚那麼大。他說，包括大白鯊在內的大型鯊魚，目前是沒有人工繁殖種群，無法人工養殖的，那個主播所謂這個是「養殖大鯊魚」是子虛烏有的事情。

「黑鱗雞冠蛇」分析說，視頻中的鯊魚如果是大白鯊，應該是從沿海非法販運到四川的。按照現行的野生動物保護法，捕獲大白鯊這種國家一二級保護水生野生動物是不允許私自售賣的，即使它已經死亡，也不允許上岸售賣。

舉報人說，視頻中的鯊魚拍攝地是在南充，分析鯊魚應該是從沿海供應商處通過冷鏈運輸運到南充，這背後牽扯的是一違法鏈條，而要知道供應商在哪裡的，只有主播本人及其團體。

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