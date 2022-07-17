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易中天兒童歷史書 被爆插畫「葷段子」低俗

中國新聞組／北京17日電
據網友上傳的圖片顯示，此書中歷史人物被繪製成漫畫，但不少人物形象和對話粗俗不堪，還涉嫌侮辱歷史人物。（取材自新黃河）
據網友上傳的圖片顯示，此書中歷史人物被繪製成漫畫，但不少人物形象和對話粗俗不堪，還涉嫌侮辱歷史人物。（取材自新黃河）

由著名作家、文化學者易中天出版的兒童讀物《易中天中華經典故事》系列叢書，網友發現，書中不少插圖的人物形象及對話低俗，引發網路熱議。有網友指出，這些插圖不只是戲說，明明是打「葷段子」的擦邊球，「我是家長，堅決反對這種插圖」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，這套《易中天中華經典故事》全六冊，定價228元（約33美元）。網上售賣的有兩種版本，作者都是易中天，引發爭議的版本繪製為胡永凱。

根據網上流傳的圖片，其中一張插圖中，漢高祖劉邦懷裡抱著一個美女說：「朕除了泡妞泡吧不會別的，所以成為漢高祖。」另一張圖中，齊宣王問下人：「昨晚那妞的小曲是怎麼唱得來著？」對方回答：「晚上不喝酒，人生路難走。」

據網友上傳的圖片顯示，此書中歷史人物被繪製成漫畫，但不少人物形象和對話粗俗不堪，...
據網友上傳的圖片顯示，此書中歷史人物被繪製成漫畫，但不少人物形象和對話粗俗不堪，還涉嫌侮辱歷史人物。（取材自新黃河）

有些網友認為，解讀中華傳統文化方式多元，這種繪畫風格只是調侃，並無惡意，應該包容。不過也有網友表示震驚和氣憤，質疑「怎麼過審的」。

這套書是由上海世紀出版集團上海文藝出版社出版、果麥文化傳媒股份有限公司（簡稱果麥文化）發行。業內人士介紹，這是一種常見的出版合作模式，果麥文化等具有圖書策畫與發行業務的民營出版公司會與上海文藝出版社這樣的出版機構進行書號合作，其中圖書信息頁上的「特約編輯」也就是圖書真正的編輯往往來自該民營出版公司，「但是上海文藝出版社也應該做好相關審校工作。」

據網友上傳的圖片顯示，此書中歷史人物被繪製成漫畫，但不少人物形象和對話粗俗不堪，...
據網友上傳的圖片顯示，此書中歷史人物被繪製成漫畫，但不少人物形象和對話粗俗不堪，還涉嫌侮辱歷史人物。（取材自新黃河）

上海新聞出版局出版處工作人員表示，上海文藝出版社所屬的上海世紀出版集團正在處理此事。上海文藝出版社一名總編辦表示，「是我們出版的，現在都在自查，將根據上級主管部門指示（進行處理）。」

中小學兒童讀物《易中天中華經典故事》。（取材自新黃河）
中小學兒童讀物《易中天中華經典故事》。（取材自新黃河）

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