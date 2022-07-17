鄭州女搭網約車被撞亡 平台：不負責審核司機資質

乘坐由高德打車平台派發給「有象約車」網約車遇車禍去世的鄭州女大學生。（取材自新黃河）

鄭州 一名女大學生乘坐由高德打車平台派發給「有象約車」的網約車 時遇車禍 去世，同車人員還有兩人重傷兩人輕傷。死者家屬質疑，網約車沒有任何相關證件，屬於違法上路、違法載客，車禍發生時還超速行駛。

來源：YouTube

觀察者網報導，事後，有象約車發文表示，網約車徐姓駕駛載著乘客，行經鄭州市白樺街交叉路口，遭遇劉姓駕駛的重型自卸貨車撞擊。根據鄭州交警的認定，貨車駕駛劉某闖紅燈，超過核定的載質量，駕駛車輛時撥打接聽手機，是造成事故的原因，劉某負事故全部責任。網約車正常駕駛，徐姓駕駛對此次事故無責任。

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事發後，有象約車表示心痛與遺憾，並指稱貨車駕駛和公司拒絕履行相關責任，有象約車先行墊付了傷者的醫療救治費用及死者的喪葬費用。

不過，有象約車在說明中並沒有回應網約車是否有相關資質的問題。

死者哥哥在網上舉報，經交警核查，死者所乘坐的網約車屬於「沒有通過任何安全培訓和監管的車輛」，且司機法律意識淡薄，在明知綠燈閃爍時仍超速通過，與闖紅燈的貨車司機相撞，最終導致災難發生。

鄭州女大學生蘇玉玲發的最後一條微博停留在了6月25日16:26，發這條信息時她還和朋友們開心地在一起。（取材自新黃河）

他表示，過去20天，妹妹的遺體仍在太平間，重傷者還住在ICU病房，但高德打車和「有象約車」都沒有承擔其應有責任。高德「非常冷漠」，稱涉事網約車司機證件審核工作不屬於高德方，「他（高德平台）說只要通過他們平台，他們只管抽成，不管審核，也不管其他事」。

「有象約車」方面態度也很消極，此前聯繫時直言公司「沒錢」，連工資都發不下來，「馬上倒閉」，讓涉事乘客「愛咋地咋地」。該公司只給交警隊送去了3.6萬元（人民幣，約5327美元）後就沒有下文。死者哥哥稱並非索要巨額賠償，但希望相關平台和公司能給出明確的說法，並妥善解決問題，讓妹妹入土為安。