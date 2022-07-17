為兒攢學費 西安1建築工高溫工作9小時被熱死

醫院出具的死亡紀錄。（取材自南方都市報）

中國多地遭遇熱浪侵襲，甚至出現「熱死人」的情況。在西安，建築工王建祿在收工路上倒下，事後醫院診斷死於熱射病。王建祿的女兒透露，父親當天總共在高溫 、高濕度的環境中工作了9個小時。王女表示，父親因為未簽勞動合同，無法認定為工傷，目前也聯繫不上工地負責人。

南方都市報報導，王建祿5日找到一份零工，在甫張村安置型商品房2標段8號塔吊幹活，負責拆模，工資日結。

當時，西安剛剛度過「1951年以來最熱6月」，又迎來極端高溫的7月。5日當天因有局部降雨，最高氣溫稍有下降，但仍高達35℃。

陳先生是當天和王建祿一起工作的工友，他表示，當天一共招了15個工人，下午收工後，老闆讓他們四人一組坐出租車 回家，並提供坐出租車的費用。

在派出所提供的監控錄像裡，王女看到，王建祿一開始跟著工友們走，後來落在後面，只剩他一個人。

據報導，當天下午7點左右，在西安國際醫學 中心附近的十字路口，王建祿突然暈倒。路人撥打120，王建祿被送到西安市長安區醫院搶救。

西安市長安區醫院死亡紀錄顯示，王建祿「突發心跳驟停」，經30分鐘積極搶救，於6日下午宣告臨床死亡，死亡診斷為多臟器功能衰竭(心、腦、肺、腎、血液)、熱射病。

「熱射病是高溫引起的人體體溫調節功能失調、體內熱量過度積蓄，從而引發神經器官受損的一類疾病。」 廣東省中醫院二沙島醫院急診科主任李芳表示。

王女表示，父親還未滿56歲，是家裡最主要的經濟支柱。但他去年的工資一直被拖欠，催了很多次後，老闆給他寫了一張承諾2022年6月30日前付清工資款的欠條，但到期沒有兌現。

「他之前都是在固定的工地打長期工，但現在一直拿不到錢，說打零工當天就能結工資，他才去的。」 王女說。

報導說，王女的弟弟今年參加高考，即將成為一名大學生，王建祿想掙些現錢為兒子上大學的費用做準備。