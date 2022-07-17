我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

川普再戰總統？舊部紛歸隊 影子政府隱然成形

為兒攢學費 西安1建築工高溫工作9小時被熱死

中國新聞組／廣州17日電
醫院出具的死亡紀錄。（取材自南方都市報）
醫院出具的死亡紀錄。（取材自南方都市報）

中國多地遭遇熱浪侵襲，甚至出現「熱死人」的情況。在西安，建築工王建祿在收工路上倒下，事後醫院診斷死於熱射病。王建祿的女兒透露，父親當天總共在高溫、高濕度的環境中工作了9個小時。王女表示，父親因為未簽勞動合同，無法認定為工傷，目前也聯繫不上工地負責人。

南方都市報報導，王建祿5日找到一份零工，在甫張村安置型商品房2標段8號塔吊幹活，負責拆模，工資日結。

當時，西安剛剛度過「1951年以來最熱6月」，又迎來極端高溫的7月。5日當天因有局部降雨，最高氣溫稍有下降，但仍高達35℃。

陳先生是當天和王建祿一起工作的工友，他表示，當天一共招了15個工人，下午收工後，老闆讓他們四人一組坐出租車回家，並提供坐出租車的費用。

在派出所提供的監控錄像裡，王女看到，王建祿一開始跟著工友們走，後來落在後面，只剩他一個人。

據報導，當天下午7點左右，在西安國際醫學中心附近的十字路口，王建祿突然暈倒。路人撥打120，王建祿被送到西安市長安區醫院搶救。

西安市長安區醫院死亡紀錄顯示，王建祿「突發心跳驟停」，經30分鐘積極搶救，於6日下午宣告臨床死亡，死亡診斷為多臟器功能衰竭(心、腦、肺、腎、血液)、熱射病。

「熱射病是高溫引起的人體體溫調節功能失調、體內熱量過度積蓄，從而引發神經器官受損的一類疾病。」 廣東省中醫院二沙島醫院急診科主任李芳表示。

王女表示，父親還未滿56歲，是家裡最主要的經濟支柱。但他去年的工資一直被拖欠，催了很多次後，老闆給他寫了一張承諾2022年6月30日前付清工資款的欠條，但到期沒有兌現。

「他之前都是在固定的工地打長期工，但現在一直拿不到錢，說打零工當天就能結工資，他才去的。」 王女說。

報導說，王女的弟弟今年參加高考，即將成為一名大學生，王建祿想掙些現錢為兒子上大學的費用做準備。

王建祿突然暈倒。（取材自南方都市報）
王建祿突然暈倒。（取材自南方都市報）

高溫 租車 醫學

上一則

澳門封城再延長5天 撥12.3億美元紓困

下一則

港確診恐翻2倍 公院服務縮25% 盧寵茂反對「混合免疫」

延伸閱讀

業主停貸潮／廢預售制? 「建商沒死也進太平間」

業主停貸潮／廢預售制? 「建商沒死也進太平間」
業主停貸潮／上千西安業主 包圍陝西銀保監局

業主停貸潮／上千西安業主 包圍陝西銀保監局
洛市長簽署酒店員工保護法並擴大最低工資範圍

洛市長簽署酒店員工保護法並擴大最低工資範圍
BA.5進京 滬疫再起 西安爆出走 市場憂中國陷關關停停周期

BA.5進京 滬疫再起 西安爆出走 市場憂中國陷關關停停周期

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
中國店家「慶祝」安倍身亡，順勢推出活動，誇張行徑讓人看不下去。取材自微博

中國店家「慶祝」安倍身亡買一送一 自己人也看不下去

2022-07-08 23:13

超人氣

更多 >
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路
通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了