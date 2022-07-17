Dior新款涉抄漢服「馬面裙」 挨轟掠奪中國文化

引發爭議的裙子。(取材自上觀新聞)

知名品牌迪奧（Dior）近期發表的一款新的半身裙在中國引起諸多議論，甚至衝上熱搜第一，但不是因為這個品牌的設計，而是因為該款半身裙遭質疑抄襲傳統漢族婦女使用的「馬面裙」。中國網友砲轟，抄襲行為「太過惡劣」。迪奧中國官網已查詢不到該商品，但海外官網仍有該產品在售。

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「迪奧抄襲事件」引起中國民眾高度關注，在於它的新衣跟傳統服飾馬面裙太像，馬面裙起源於宋代，主要流行於明清時期。馬面裙，又名「馬面褶裙」，係中國古代漢族女子主要裙式之一，前後裡外共有四個裙門，兩兩重合，外裙門有裝飾，內裙門裝飾較少或無裝飾，馬面裙側面打襇，裙腰多用白色布，取白頭偕老之意，以繩或紐固結。

中國馬面裙設計一般為兩片式，前後光面，左右打褶。（取材自微博）

據羊城晚報報導，Dior在這款新衣的描述當中，稱其為「標誌性的Dior輪廓」，「在網友看來，官方不大方承認靈感來自中國的馬面裙，偏說是自己的全新設計，這種行為太過惡劣」，另外還有網友表示，中國太多文化被別人「傳播」甚至「掠奪」，「希望能更加完善的管理本國文化遺產」。

極目新聞報導，被指抄襲漢服馬面裙的迪奧新款裙已下架，海外官網仍有售。

而尤為引起憤怒的是，這款裙子經由名牌加持後，售價高達人民幣2萬9000元（約4291美元）。藍鯨財經報導，經詢問Dior時裝客服中心後，對方僅回答，目前僅能提供Dior中國官方網站購物諮詢與售後服務建議，至於是否涉嫌抄襲等問題，對方並未作答。

不過除了認為抄襲之外，另外也有網友認為，馬面裙本就沒有知識產權，也不是非物質文化遺產，並不能用抄襲視之，頂多是屬於「文化挪用」。有網友說，「時裝設計本來就有借用世界各國元素啊，不止西方有，我們也有，藝術本來就是相通的，沒有國界的。誰設計出來的好看，大家就會喜歡誰的。而且都說了，是『元素』，不要再吹毛求疵了」。

報導指出，這不是Dior近年首度在中國引起爭議，此前2021年底的一場展覽，使用中國攝影 師陳漫九年前拍攝的照片，被質疑醜化亞裔 女性；2019年還曾在大學推廣活動中使用「錯誤的中國地圖」，遭到批評而道歉。