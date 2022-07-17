多地推防爛尾樓監管新規 專家建議：誰審批誰負責

中國房市動向近來受到關注。圖為福建省寧德市一處正在興建中的住宅。(中新社)

因樓盤停工、交房延期，近期多地出現由購房者發起的「強制停貸」現象，引發各方關注。近日多地也已出台相關措施，防範商品房延期交房等問題。

每日經濟新聞報導，西安市住建局等五部門14日聯合出台13項措施，旨在有效防範商品房延期交房增量問題；汕頭市住建局發文，強調「商品房預售款專款專用」，購房者需按照合同將資金打入監管帳戶。

此前的11日和12日，深圳龍崗和汕頭也分別分發文，進一步加強對商品房預售資金監管、以及房地產 項目全周期監管。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進14日說：「各地對於此類預售工作的規範和管理具有積極作用，有助於防範一些違規樓盤進入樓市，導致風險傳導到購房者。此類做法也是對後續房企銷售方面的規範，有助於堵住違規的樓盤入市，防範形成爛尾後風險的轉移。」

對於各地加強商品房預售資金監管的消息，中原地產首席分析師 張大偉15日表示，「預售資金的提取必須符合建設進度，因為建設到什麼程度是一目了然的事情。比如建設到30%才允許提一部分錢，而不是用這個監管帳戶的錢先提出來去建設30%的開房屋進度，應採用誰審批誰負責的原則。在這個遊戲規則裡面，需要防止銀行既做裁判員又做運動員 ，這才是問題的關鍵。」