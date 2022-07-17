淡化停貸風暴 官媒：多個爛尾樓復工 但民間數據續擴大

官媒強調停建的爛尾樓正逐漸復工。圖為西安北郊建設中的樓盤。（中新社）

中國近期爆發的爛尾樓 購房者集體停貸風波引發關注，中國人民銀行主管的報刊「金融時報」16日報導稱，近期，在官方和房地產企業共同努力下，涉及停工風險的多個建案，部分已正常施工或傳出復工 消息。不過，民間數據則顯示，停貸斷供風暴仍在持續，擴及25個省分、286個建案。

「金融時報」表示，停貸斷供事件的核心在於「保交樓」，推動已經延期交屋或存在延期交屋風險的建案加快施工進度。今年以來，多家房企力推「保交樓」工作，加快項目活化及銷售去化和資金回籠，力推項目復工復產。

報導稱，江西贛州「綠地博覽城」商住小區目前已復工，河南 鄭州「名門翠園」項目可望8月復工，廣州「奧園雲和公館」承諾全力保障項目交付、銷售。深圳「佳兆業越伴山」項目強調，早前網傳消息不實，項目一直正常施工。

另據自媒體「風雲武漢」披露，被稱為武漢「最高學歷樓盤」的綠地光谷星河繪，在發出停貸斷供告知書後引發關注，16日綠地光谷星河繪終於「復工」。工人們在工地大門領取飲用水、西瓜等「送清涼」物資，並大喊「綠地光谷星河繪加油」等口號。

官媒強調停建的爛尾樓正逐漸復工，但報導僅舉四處建案為例，並未提供復工建案的具體數據。而據程式社區網站「GitHub」上發布的「各省市爛尾樓停貸通知匯總」，截至7月16日，各地發布「全體業主強制停貸告知書」的，遍及25省，共286個建案。

其中超過20個建案發生「爛尾樓停貸」的省分，包括陝西、湖南、湖北、河南、河北。此前推出大蒜小麥抵首付的河南，有高達57個建案發生「爛尾樓停貸」，河南省會鄭州更是重災區。

對這次停貸斷供風暴，第一個回應的地方政府西安市14日發布「關於防範商品房延期交房增量問題的工作措施」，在土地出讓、專案建設過程、預售許可管理、預售資金監管、交付、信用管理等環節加強監管。

此前，澳洲的澳新銀行估計，爛尾樓涉及的房貸規模恐高達人民幣1.5兆元（約2219億美元）。