涉抄漢服「馬面裙」 人民網：細節都雷同 Dior快回應

Dior新款裙子。(取材自燕趙都市報)

知名品牌迪奧（Dior）近期發表的半身裙被中國網友質疑抄襲傳統漢族「馬面裙」事件似越演越烈。中共 黨媒昨天發聲，迪奧應該盡快回應網友們的憤怒。有評論稱，此次迪奧「翻車」主要是使用了中國的傳統服裝元素卻絕口不提，還反而變成了迪奧的「品牌標誌」，中國輿論當然不能接受。

人民網昨天發表評論指出，查看迪奧公司網站，涉事服飾的產品說明中稱：「這款半裙採用標誌性的Dior輪廓，是一款全新的優雅時尚的單品」。所謂的Dior輪廓，確實與中國馬面裙很多細節都雷同，為何毫無愧色地稱「全新設計」，還冠以「標誌性的Dior輪廓」？網友的不解，甚至憤怒完全可以理解。這值得迪奧深思。

迪奧半裙風波已經引發輿情，受到網友一輪輪質疑，且持續發酵。對此，迪奧應該盡快予以回應。這既是一個國際知名公司對自身企業文化的負責，也是對世界歷史和文化傳承的致敬。

有人認為，時裝設計就是「借鑑」來「借鑑」去，各品牌在不同元素之間彼此「致敬」。但迪奧這種，好像又不是「致敬」。因此，這一事件應引發專業討論，究竟合不合法？合不合規？合不合情理？沒有誰跟迪奧過不去，更沒有誰無事生非。迪奧是大品牌，無論在服裝設計上還是市場營銷上，都應更嚴謹，不能做出有悖法理和情理的事。

中共黨媒上觀新聞報導也指出，早在1997年，約翰·加利亞諾（John Galliano）成為迪奧首席設計師的第一場春夏高級訂製時裝秀上，就出現了大量中國元素。當時非但沒遭到中國網友的反感，甚至親切稱其為「海上花系列」，因為設計師直言靈感來源是好萊塢 第一位華裔 明星黃柳霜和昔日上海的「月份牌女郎」。

「網友們不是排斥西方品牌運用中國元素，相反無論是迪奧早年的秀，還是香奈兒等品牌的『中國風』設計，在大多數中國人心中都是正面的，因為面向世界介紹了中國」。從事服裝行業的祝先生認為，此次迪奧「翻車」最主要的原因，是使用了中國的傳統服裝元素卻絕口不提，反而變成了「品牌標誌」。

「許多國際品牌充滿傲慢與偏見，他們不願正視真正的中國」，在祝先生看來，中國人對文化平等的呼聲越來越強烈，這樣的爭議「只會越來越多」。而這並非是中國人過於敏感，類似的著作權爭議在國外可能反應可能更為激烈。