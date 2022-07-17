涉抄漢服「馬面裙」 人民網：細節都雷同 Dior快回應
知名品牌迪奧（Dior）近期發表的半身裙被中國網友質疑抄襲傳統漢族「馬面裙」事件似越演越烈。中共黨媒昨天發聲，迪奧應該盡快回應網友們的憤怒。有評論稱，此次迪奧「翻車」主要是使用了中國的傳統服裝元素卻絕口不提，還反而變成了迪奧的「品牌標誌」，中國輿論當然不能接受。
人民網昨天發表評論指出，查看迪奧公司網站，涉事服飾的產品說明中稱：「這款半裙採用標誌性的Dior輪廓，是一款全新的優雅時尚的單品」。所謂的Dior輪廓，確實與中國馬面裙很多細節都雷同，為何毫無愧色地稱「全新設計」，還冠以「標誌性的Dior輪廓」？網友的不解，甚至憤怒完全可以理解。這值得迪奧深思。
迪奧半裙風波已經引發輿情，受到網友一輪輪質疑，且持續發酵。對此，迪奧應該盡快予以回應。這既是一個國際知名公司對自身企業文化的負責，也是對世界歷史和文化傳承的致敬。
有人認為，時裝設計就是「借鑑」來「借鑑」去，各品牌在不同元素之間彼此「致敬」。但迪奧這種，好像又不是「致敬」。因此，這一事件應引發專業討論，究竟合不合法？合不合規？合不合情理？沒有誰跟迪奧過不去，更沒有誰無事生非。迪奧是大品牌，無論在服裝設計上還是市場營銷上，都應更嚴謹，不能做出有悖法理和情理的事。
中共黨媒上觀新聞報導也指出，早在1997年，約翰·加利亞諾（John Galliano）成為迪奧首席設計師的第一場春夏高級訂製時裝秀上，就出現了大量中國元素。當時非但沒遭到中國網友的反感，甚至親切稱其為「海上花系列」，因為設計師直言靈感來源是好萊塢第一位華裔明星黃柳霜和昔日上海的「月份牌女郎」。
「網友們不是排斥西方品牌運用中國元素，相反無論是迪奧早年的秀，還是香奈兒等品牌的『中國風』設計，在大多數中國人心中都是正面的，因為面向世界介紹了中國」。從事服裝行業的祝先生認為，此次迪奧「翻車」最主要的原因，是使用了中國的傳統服裝元素卻絕口不提，反而變成了「品牌標誌」。
「許多國際品牌充滿傲慢與偏見，他們不願正視真正的中國」，在祝先生看來，中國人對文化平等的呼聲越來越強烈，這樣的爭議「只會越來越多」。而這並非是中國人過於敏感，類似的著作權爭議在國外可能反應可能更為激烈。
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