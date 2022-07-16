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94歲婦摔死 保母只顧玩手機 事後隱瞞 家屬氣炸 律師：涉侵生命權

中國新聞組／北京16日電
老人微顫顫地站在床上，想把餅乾盒放好，保母就坐在一旁看手機，頭也不抬；老人下來時晃一晃，一下子仰下去，後腦著地，保母才上前將其扶至床上。送醫之後，老人當天下午因傷勢過重不幸身亡。（取材自上觀新聞）
老人微顫顫地站在床上，想把餅乾盒放好，保母就坐在一旁看手機，頭也不抬；老人下來時晃一晃，一下子仰下去，後腦著地，保母才上前將其扶至床上。送醫之後，老人當天下午因傷勢過重不幸身亡。（取材自上觀新聞）

上海一位94歲老太太近日從床上摔倒不幸離世，監控顯示，事發時保母在旁邊看手機。此事經報導後，涉事家政公司表示，已退還客戶中介費用，雙方已達成和解。

來源：YouTube

極目新聞報導，上海居民高先生通過家政公司中介，為94歲母親找了一位一對一照顧保母，7月7日，高母顫顫地站在床上，想把餅乾盒放好，下來時晃一晃，一下子仰下去，後腦著地，送醫之後，因為傷勢過重不幸身亡。據視頻顯示，老太太在家中摔倒時，保母就在不遠處低著頭玩著手機，讓高先生感到氣憤和痛心。

老人下來時晃一晃，一下子仰下去，後腦著地。（取材自上觀新聞）
老人下來時晃一晃，一下子仰下去，後腦著地。（取材自上觀新聞）

高先生表示，母親摔倒後，保母隱瞞其從床上摔倒的事實，之後給他發送道歉短信，便回到了安徽老家。原本家政公司解釋，事發時保母早上事情已做完，當時家裡很熱，老人不捨得開空調，保母便坐在風扇附近休息，沒料到突發情況發生。

老人從床上摔落地面後，保母才急忙上前將其扶至床上。（取材自上觀新聞）
老人從床上摔落地面後，保母才急忙上前將其扶至床上。（取材自上觀新聞）

後來，該家政公司負責人朱女士表示，此前因疫情關係，沒及時向高先生表示慰問，現已退還了此前收取的1000元中介費，並上門慰問，雙方已經和解，不清楚保母和高先生之間的協商情況。

對於此事，有人認為保母有失職之處，應對老人離世負一定責任，並且家政公司作為中介也負一定責任；也有人認為這屬於意外事故，即使是親屬在身邊也未必能及時作出反應。

浙江融哲律師事務所王雯律師認為，本案中保母照顧高齡老人，應該對老人正在進行的危險活動具有預判性。但保母低頭玩手機，對老人摔倒死亡的結果，未盡到人身保障義務；事發後，保母隱瞞老人從床上摔倒的事實，可能存在延誤救治，對生命權利構成過失和侵權；老人死亡是不是因為摔倒導致，還得結合老人身體狀況來看；家政公司由於與保母簽訂的是中介合同，與保母並非僱傭關係，但應該對保母有相關崗前培訓義務。

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