上海98歲臥床老人 疑被強制接種疫苗 居委會：不存在硬打

上海傳出地方官員對98歲老人強制接種疫苗，官方雖出面駁斥但沒有提供接種承諾書。圖為4月20日上海市奉賢區西渡街道社區黨群服務中心，年長居民正在接種新冠疫苗。（新華社）

中國疫苗 接種持續推進，而老人比率仍有待持續提升，但近期傳出有98歲臥床老人被強制施打疫苗，對此當地居委會回應稱，是有經過老人同意，且老人情況若不行也不會硬打，但官方沒有辦法出示接種承諾書，聲稱已上交到醫生那邊。

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據東方網旗下「縱相視頻」報導，上海靜安區臨汾路1320弄居委傳出私自上門強制給98歲老人接種疫苗，引發網友熱議。經求證當地居委會，居委會工作人員表示，此事正在積極處理當中，「當時是醫生跟我們居委會幹部都去的，而且是在經過了他們的同意後，並且在醫生評估他們身體狀況可以打的情況下才打的。老人的情況不行，就硬給他打，這個是不存在的」。

不過，對於輿論關注的疫苗接種承諾書，該工作人員則表示，「理論上簽字的東西應該是有的，但是那些簽字的東西不會是交到我們這邊，都交給交到醫生那邊去的」。

對於強制施打疫苗一事，有不少爭議，此前諸多地方政府曾要求搭乘大眾工據或進入一些場所必須出示接種證明，甚至規定將接種納入個人誠信紀錄，引起反彈。

中國國家衛健委疾控局副局長吳良有2021年9月曾強調，要按照「知情、同意、自願和實事求是的原則」開展新冠病毒疫苗接種，並強調訂定接種政策措施時一定要嚴謹審慎，認真評估，確保依法依規，嚴守安全底線。