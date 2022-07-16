賣房、辭工作、委託8律師 安徽女告公安 「較真」7年終勝訴

「非法上訪」的行政處罰被撤銷後，吳奇仍舊沒有撤訴，她希望通過法律渠道繼續追究民警在辦案過程中的問題 。（取材自北青深一度）

安徽蚌埠一名女子與一名醫生發生肢體衝突後，不滿警察 的處理結果，跟辦案的公安 機關打了7年官司，其間她辭掉工作，賣掉一棟房子，兩次跑到900公里外的北京 信訪，最終迎來最終的勝訴判決。

綜合媒體報導，這名女子吳奇於2015年7月12日，在蚌埠市第二人民醫院口腔科門診部，與醫師雷鳴發生糾紛，並與被叫來的男子謝立建發生肢體衝突。她報警後，當晚在派出所接受完詢問後到醫院檢查顯示，她左小指關節韌帶損傷、軟組織損傷。

十幾天後，東昇派出所對雷、謝兩人作出了「不予以處罰決定書」稱，吳奇與醫師發生糾紛後，上前抓住醫師不放，謝立建等人是上去拉架的。但吳奇說，她沒有抓過雷鳴衣領，謝立建一進門就辱罵她，並動手打她，並非拉架。吳奇不解，「為何警方沒有採信我的說法」。

之後，吳奇陸續提起4起行政訴訟，請求法院判決蚌埠市一個派出所、兩個公安分局行政行為違法。她兩次跑到900公里外的北京信訪，要求蚌埠市公安局糾錯。

期間，她辭掉工作，賣掉一棟房子來支持訴訟、信訪開銷。她推掉了大部分的社交活動，委託過至少8位律師給自己提供法律支持，確信警方辦案中存在「執法過錯」。之後她先後7次站在法庭上，與公安民警對簿公堂。

曾有人勸吳奇，最初的糾紛案已經解決，何必再較真辦案過程。吳奇卻認為，「如果警方從一開始就認真對待我上交的證據，事情不會鬧到這個地步，警察更要為自己的行為負責」。

2022年3月，蚌埠市公安機關承認4起行政行為違法，撤銷三起行政處罰。今年7月，52歲的吳奇，迎來最終的勝訴判決。

一位接觸過吳奇的律師說，此時的吳奇似乎已經陷入到自己的執念裡。在她看來，堅持打官司就是為了證明「警方在處理過程中做錯了」，「所以我為什麼要撤訴？」