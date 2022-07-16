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河南村鎮銀行弊案 官方墊付首日系統塞爆

中國新聞組／北京16日電
河南村鎮銀行取款難，儲戶日前圍人民銀行抗議。（取材自推特）
河南村鎮銀行取款難，儲戶日前圍人民銀行抗議。（取材自推特）

河南村鎮銀行弊案儲戶日前討錢遭毆打後，當局宣布先墊付部分本金試圖平息民憤。綜合中國媒體報導，15日墊付首日因登記人數太多導致系統塞爆，儲戶難以登記，目前有超過300人拿到錢。

河南村鎮銀行弊案部分儲戶10日在河南省會鄭州市維權，遭到穿白衣的不明人士圍毆。事後當局為平息事件，公布對四間村鎮銀行的「帳外業務客戶」本金，分類分批展開墊付。

首批墊付15日開始，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元（含）人民幣（約7397美元）以下的客戶。單家機構單人合併金額5萬元以上，則陸續墊付，墊付安排另行公告。

綜合第一財經、澎湃新聞、頂端新聞及中新經緯等媒體報導，15日早符合上述要求的儲戶可透過一款名為「村行墊付」的微信小程序進行提現手續。但有儲戶表示，填寫手機號碼後，系統顯示「手機號碼不在本批次內」；另有部分儲戶此前未登記而被卡住，或有人在提交身分證的頁面被卡住。

一名開封新東方村鎮銀行儲戶表示，此前收到手機訊息，提示15日早手機銀行自營平台恢復正常業務，但早上登錄時，頁面顯示「系統當前訪問的人數太多，請稍候再試」。

另一名柘城黃淮村鎮銀行儲戶表示，在上傳身分證環節時，後台顯示由於網路原因，一直未能上傳成功。

據報導，目前有超過300人成功獲得墊付，有儲戶提供墊付協議截圖，上面寫上「自乙方收到墊付資金之日起，乙方對應額度的資金追償權轉移至甲方。甲乙雙方因本協議發生的爭議，應協商解決；協商不成的，任何一方可提請鄭州仲裁委員會裁決。」

河南村鎮銀行弊案涉及受害儲戶約40萬人，涉及約400億元。

據央視財經報導，河南金融監管官方墊付資金來自地方公安機關在案件查辦過程中，查封、扣押、凍結的河南新財富集團部分資產處置變現所得資金。

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