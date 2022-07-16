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中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

業主停貸潮／上千西安業主 包圍陝西銀保監局

中國新聞組／北京16日電
停貸潮不斷擴大，西安千人圍堵陝西銀保監局抗議。(視頻截圖)
停貸潮不斷擴大，西安千人圍堵陝西銀保監局抗議。(視頻截圖)

中國爛尾樓業主集體停繳貸款風暴越演越烈，迄今已增加到273個建案，還首度出現大型陳情抗議事件。上千名陝西西安受害業主14日一度包圍陝西銀保監局，要求查辦銀行違規放貸給建商。

來源：YouTube

爛尾樓停貸風暴引發社會關注後，陝西省銀保監局14日上午遭到千名西安爛尾樓受害業主包圍陳情抗議。推特影片顯示，業主們舉起抗議紙張高喊「違法放貸」，現場有大批公安戒備。

過程中，儘管有公安局長居中協調，銀保監局官員仍一度猶豫是否步出大門與陳情代表溝通，業主則喊話：「領導不要怕，我們不打你！」

中央社報導，這起爛尾樓引發的包圍官署陳抗事件，中國媒體均未報導，中國網路社群也搜尋不到隻字片語。

綜合網路訊息，西安是爛尾樓重災區之一，非正式統計多達70幾個。今年3月，近300名西安「易合坊」小區業主搬進復工無望的爛尾樓裡，在沒水沒電沒電梯的毛坯房中艱難棲身。

其後，西安高新區錦嶺公寓100多戶業主集體搬進爛尾近5年的樓房，有的打地舖、有的睡板床。建商切斷水電，業主自建廁所。

6月底，江西景德鎮「恆大瓏庭」業主集體率先宣布集體拒絕向銀行繳納貸款，盼施壓地方政府與建商完工。消息一出，多地受害業主紛紛串連響應，爛尾樓風暴越演越烈。

綜合網路社群訊息，迄今發表「全體業主停貸告知書」的樓盤（建案）已達273個，持續快速增加中。

這波業主發出的停貸告知書，不再針對追討也沒用的建商，而是把矛頭對準貸款銀行，直指銀行違規發放房貸給建商，未按規定把房貸存入監管帳戶，也未履行資金監管義務。包括西安在內的部分樓盤業主，還點名當地的銀保監會漠視銀行違規不處罰。

中國官媒證券時報13日以「謹防爛尾樓盤停供風險擴散」為題發表頭版評論稱，近期有爛尾樓預售屋主集體決定停止還貸，引起不少爛尾樓屋主仿效。如果問題得不到解決，將使屋主、房企、銀行同受傷害。

評論強調，如果問題得不到解決，「屋主不僅受傷害，還可能面臨徵信污點」。

然而，投訴無門的業主這次停繳房貸，甘冒可能失去房子與信用的風險，就是期盼官方介入解決。

停貸潮不斷擴大，西安千人圍堵陝西銀保監局抗議。(視頻截圖)
停貸潮不斷擴大，西安千人圍堵陝西銀保監局抗議。(視頻截圖)

爛尾樓 貸款 風暴

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