業主停貸潮／廢預售制? 「建商沒死也進太平間」

受到各種因素影響，許多中國房地產蓋到一半沒有資金蓋下去，成為爛尾樓，業主憤而停繳貸款，讓官方與銀行高度關注。(中新社)

中國爛尾樓 業主強制停貸風暴迅速席捲，專家指出，此次風暴來源的預售制存廢已走到歷史的十字路口；但若貿然取消，會讓很多開發商「沒死也進太平間」，甚至壓垮國企造成系統性風險。西安已打響取消現行一次性全額付款預售制的第一砲，預計中國商品房預售制將面臨變革。

每日經濟新聞報導，目前已有十家銀行緊急發布公告稱風險可控，但銀行需要維護債權、業主盼順利交付、開發商需償還債務，各自主張將原本的交易閉環朝著不同方向拉扯，這次事件成為中國房地產 發展史上從未遇過的挑戰。「取消商品房預售制，改為現房銷售」的呼聲四起。

報導引述北京 建築大學副教授蔡宗瀚分析稱，取消預售制短期內不可行，但可以徐徐圖之。目前很多城市如北京、上海、杭州等已採取主體結構封頂才發放預售許可證，且開發商不論國央企或民企，多半仍採取資金高錯配性方式開發，「在這種情況下，短期內會增加開發商資金壓力，造成更多開發商『沒死也進太平間』」。

蔡宗瀚強調，去年下半年以來，土地供應流拍率高企，國央企、地方城投占大多數情況下，「取消預售制更容易造成開發商不願意拿地，成為直接壓倒國央企的最後一根稻草，造成系統性風險」。

北京盈科（上海）律師事務所律師趙然也表示，房地產企業融資越來越難，再取消預售制會導致更大風險，房價進一步上漲，更加不利於購房者。

中國房地產資料研究院院長陳晟建議，除了讓資金到位使樓盤能交付外，可推出「保交付」的保險制度，由保險公司進行監管、交付理賠。

蔡宗瀚表示，把銀行這個核心拉進來，才有可能真正解決這類型案件，保證「後續建設資金」才是本類型案件的矛盾解決思路。

陝西西安14日已發布中國首個爛尾樓官方防範政策新規。在「關於印發防範商品房延期交房增量問題工作措施的通知」中，要求加強商品房預售許可管理，包括資金全額入帳，嚴格撥付標準，夯實銀行責任等，並規範交屋行為，因應屋主拒繳房貸問題。

新京報報導，措施中規定「開發企業申請商品房預售許可，原則上地上七層及以下的多層建築，工程形象進度須主體結構工程封頂；七層以上須達到地上規畫總層數的三分之一，且不得少於七層」。切中近期多地房地產市場爛尾樓斷供潮問題的要害。

中國商品房預售制脫胎於1953年香港立信置業有限公司「賣樓花」模式，即定金+餘款分期的付款方式以解決開發商資金短缺問題，在中國已經實行28年。