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曾爆「願下跪」…欠債4000萬官司 李亞鵬終審敗訴

中國新聞組／北京15日電
「欠債4000萬元」案，李亞鵬敗訴。（取材自北晚在線）
「欠債4000萬元」案，李亞鵬敗訴。（取材自北晚在線）

中國演員李亞鵬宣布和小19歲超模女友海哈金喜再婚，並曬出一家三口牽手照，證實老婆已平安產子。不過他的「欠債4000萬元」（人民幣，下同，約591萬美元）公司，北京市第三中級人民法院日前做出終審判決，駁回李亞鵬及其哥哥李亞煒的上訴，維持原判。李亞鵬將償還4000萬元及近千萬的利息，合計近5000萬，債權方代理律師表示，將於近期對李亞鵬和其哥哥提起強制執行。

綜合媒體報導，李亞鵬2012年進軍房地產，在麗江開發酒店、別墅、公寓等項目，並與北京泰和友聯投資有限公司產生糾紛。原告表示，開發三年期滿後，未收到李亞鵬承諾的4000萬元收益。雙方從2015年12月開始對簿公堂，該案件經過了六次庭審程序，其中包括一次再審程序和一次重審程序。

期間，李亞鵬於2018年被列為失信執行名單，限制所有高消費，個人金融活動也受到管控。

去年網路上還流傳一段疑似李亞鵬與債權人的錄音，他表示，「我們已經無路可走了，需要怎樣我都可以，需要我跪下，需要我趴下，我都可以」。

法院宣判後，李亞鵬在微博上回應，「作為一個公民，我堅決尊重法院判決並積極努力履行」「作為一個當事人，請允許我說明：我並未向對方借過錢，只是在項目公司生死存亡之際個人承擔了公司給對方的承諾」「感謝對方在過去五年中給予我的涅槃烈火，讓我得以更好的成長，他日相見，拱手作揖，泯笑江湖」。

北京 投資 房地產

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