鄭州醜男扮富二代 劈腿19女生6孩 「1舉動」露餡被捕

柳勇自稱是鄭州大學研究生，畢業後在家族公司幫手做外貿生意，同時在外投資創辦多家超市、律師事務所和美容院。 （取材自西部文明播報）

中國河南 一宗匪夷所思的詐騙 案近日引起熱論，一名身材肥胖 的男子，靠改裝的豪車和仿冒的手錶、名牌包冒充富二代，短短兩年騙了19名女性上鉤，其中幾位還一共幫他生下6名孩子，騙取數百萬人民幣。男子終因突然失蹤引起懷疑，後來更被揭發詐騙遭警方拘捕，惟他毫無悔意，否認自己欺騙感情，更否認自己是騙子。

香港01報導，事件起因於2017年6月，一名女子王薇薇（化名）透過交友軟體，結識一名叫做柳勇（化名）的男子，對方自稱畢業於鄭州大學研究所，畢業後在家族公司從事外貿生意，同時還投資、創辦多間超市、律師事務所和美容院。兩人聊天後，王女覺得柳男很貼心，對她也很呵護，「聊天、見面都還挺正常的，他就胖胖的，看着很憨厚。雖然醜點吧，但覺得可能會靠譜」。於是王女答應了柳勇追求，交往1年半後誕下小孩。

不料孩子出生後，柳勇「電話拉黑，短信不回，跟人間蒸發了一樣」，且她名下2輛車也都不翼而飛，這才察覺對方是個騙子，事後更得知，包括她在內共有19名女子受騙，才發現男方根本就是騙財騙色的渣男。

被害人向警方報案，經調查後發現，柳勇從2017年1月到2019年3月，短短兩年至少欺騙19名女性，當中6人更與他誕下孩子。警方追查之後，終於將柳男逮捕，才發現這個身分也是造假，他原名姓譚；他更否認自己「一腳踏多船」欺騙感情，又否認自己騙錢，反稱「錢是準備還的，只不過要花多少年就說不準了」。

事件近日再被媒體報導並引起熱論，不少網民表示「這已經是時間魔術師了吧」、「最可憐的是這6孩吧，無端被捲入這場災難」、「重點是富二代呀，沒有這個頭銜誰理他呀」。

來源：YouTube