奔馳男擦撞電動車 狂懟10個「你真窮」 網怒：有錢了不起？

江蘇揚州日前發生電動車與奔馳車刮擦，奔馳車主(右)當街怒罵電動車主(左)窮。（視頻截圖）

江蘇揚州寶應縣近日發生了一起交通事故，一輛奔馳車在途經斑馬線時，與一輛電動車 發生刮擦，奔馳車主態度囂張，直接下車指著騎士的臉，大罵對方10次「你就是窮」，影片在網路上瘋傳，甚至登上了熱搜。

綜合媒體報導，影片可見兩車擦撞後，奔馳車主走到電動車主旁邊用手指懟著對方的臉，辱罵他「你就是慫！你就是窮！」，甚至跳針般的狂罵十次；電動車車主顯然不想與他爭執，一再退讓，但是奔馳男緊跟著電動車主發飆。

影片中電動車主頻頻表示「對不起」，但奔馳車主不依不饒，奔馳男好不容易罵完了轉身離開，不料過一會兒又下車來繼續懟臉指責，隨後另一女子報警。寶應交警安宜中隊工作人員表示，已按交通事故處理，該誰的責任就誰的責任，對於奔馳男口出惡言則表示，「人的素質問題交警不好處理，有些人說話就是很狂」。

此事曝光之後，在網絡上激起了眾怒，有網友評論道，「哎喲這麼囂張，要是對方是一開勞斯萊斯的，還有這麼牛逼哄哄的嗎」、「最可悲的奔馳男，被心理和思想上的貧窮給限制住了本性」、「窮是一時的，矮是一輩子的」、「不就是有倆臭錢嗎？有什麼了不起的？那麼氣急敗壞，反而是暴露了自己的修養太差。即便本來有理，這麼一來也成無理了。」

來源：YouTube