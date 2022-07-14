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被騙3.5億… 山東一銀行行長幫愛女走後門 上當26次

記者林宸誼／綜合14日電
山東一名李姓銀行行長，為了走後門讓女兒上好大學，竟違法騙到人民幣3.5億元，然後支付給「牽線的中間人」。圖為庭審現場。（取材自檢察日報）
山東一名李姓銀行行長，為了走後門讓女兒上好大學，竟違法騙到人民幣3.5億元，然後支付給「牽線的中間人」。圖為庭審現場。（取材自檢察日報）

中國山東一名李姓銀行行長，為了走後門讓女兒上好大學，先後26次上當受騙，自己違法詐貸人民幣3.5億元（約5205萬美元）支付給「牽線的中間人」，從領導幹部慘變成騙取貸款、違法放貸的詐騙罪犯。

澎湃新聞報導，事件發生在2014年底，內蒙古自治區赤峰市的趙某河受邀到高中同學家中做客，認識時任山東省濱州市某銀行李姓行長，閒聊中得知2015年3月李的女兒準備參加高考藝術系考試，但成績不夠理想。

趙某河對李男說「這事不難辦」，聲稱自己的姨父霍某擔任內蒙古某高校副校長，並與教育部多位領導熟識，可以幫忙問問，讓孩子上個好大學。

自2015年3月起至8月，李姓行長分別五次支付「保證金」、「協調費」等共約3400萬元給趙男，之後從自2015年9月至2016年9月，在短短一年時間裡，李姓行長又先後八次付給趙男「向學校繳納擔保費」、「更改高考分數」、「開啟數據庫費用」、「二次購買教育基金」超過人民幣1.5億元。

山東一名李姓銀行行長，為了走後門讓女兒上好大學，竟違法騙到人民幣3.5億元，然後...
山東一名李姓銀行行長，為了走後門讓女兒上好大學，竟違法騙到人民幣3.5億元，然後支付給「牽線的中間人」。圖為訊問犯罪嫌疑人。（取材自檢察日報）

隨後，趙男又冒充反貪局長，先後又騙得李姓行長超過1.52億元，結算支付的總金額，竟高達人民幣3.5億元。

為了支付這鉅額的各種名目費用，李姓行長開始侵吞銀行貸款，還與孫姓小舅子與一家公司的張姓總經理「訂立攻守同盟」，授意孫、張兩男偽造假的貸款資料，然後違規發放貸款，將銀行的資金悄悄轉出；然後又用「借新還舊、還後再貸、冒用名義」等多種手段，向銀行詐貸多筆款項，導致該銀行財產屢屢流出而不被察覺。

至於趙男，則是將詐得的巨款用來無限制揮霍，包括買豪車、名表、賭博等，另外還帶朋友出國及到全中國各地旅遊，每次行程動則花費人民幣數10萬元；至案發後，仍有近人民幣3.2億元未能追回，最終趙男被判無期徒刑，李姓行長判刑7年。

這樁歷時七年、涉案金額高達3.5億元的特大詐騙案件，終於畫上了句號。

銀行裡的人民幣。（中新社）
銀行裡的人民幣。（中新社）

來源：YouTube

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