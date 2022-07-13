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爛尾樓交付無期 鄭州業主心頭苦：不能錢房兩空

中國新聞組／北京13日電
名門翠園位於鄭州金水區北部核心位置，曾在2018年開盤時熱銷走紅。(取材自新京報)
名門翠園位於鄭州金水區北部核心位置，曾在2018年開盤時熱銷走紅。(取材自新京報)

鄭州近期多地發生爛尾樓事件，不少買主發布聲明，要強制停止償還貸款，直至相關項目完全復工為止。

第一財經報導，2018年，名門翠園成為鄭州樓市「銷冠」，一位買主王君也沉浸在買房喜悅中。到2019年末，王君發現異常，自己千挑萬選的項目，竟然停工了。這一停就是兩年，中間雖有斷斷續續復工，但經歷了疫情及洪水衝擊，這個項目徹底成為業主心頭的一道傷疤。

近日，一份「名門翠園業主強制停貸告知書」在網上流傳，業主稱該項目自開盤以來累計銷售金額近百億元，但逾期交房1000多日，目前仍全面停工。如果8月8日前項目未復工，翠園貸款買房的業主將停止償還貸款，直至交房辦妥房產證為止。

不僅是王君所在的名門翠園，近期多地爛尾樓業主都發布聲明，要強制停止償還貸款，直至相關項目完全復工為止，涉及城市包括河南省的鄭州、商丘、新鄉、南陽、周口，以及山西、江蘇、江西、湖南、湖北、廣西、陝西等多省份內的城市。

有業內法律人士稱，如果未經法院判決、或沒有達成停貸協議，貿然停貸購房人就成了違約方，徵信會受到影響，還可能被訴到法院，甚至被法院強制執行。「我們也不想成為別人眼中的異類，但大家都是普通人，不能錢房兩空啊。」王君稱。

名門翠園的另一名業主，也有類似情況。據該業主稱，她今年3月份就直接停掉了還款，沒有跟銀行溝通，6月份銀行找到她，說可以申請延期到12月，不過要還3～6月的罰息。「即便項目復工，我也不打算還，要等交房再說，否則太多不穩定因素。」

「現在爛尾樓的解決看不到希望，但是業主一邊還房租、一邊還房貸，加上疫情影響，其實生活都很艱難。」一位同樣是名門翠園業主的律師稱，聽說小區很多人已經停了，其他業主在如今環境下也處境艱難，如果下月不復工就準備停了。

復工 貸款 鄭州

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