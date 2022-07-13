河南村鎮銀行風暴／揪元兇 刪改銀行數據公司疑是空殼公司

河南村鎮銀行弊案牽連愈揭愈廣。圖為大批警務人員趕到後，存戶慘遭暴打。（路透）

河南 村鎮銀行弊案牽連愈揭愈廣。據媒體調查，將村鎮銀行數據刪改及屏蔽瞞報的「宸鈺信息技術」疑是空殼公司，與背後操控村鎮銀行的河南新財富集團及其關聯公司有千絲萬縷的關係。

許昌市公安 局10日晚間通報，2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團夥透過河南新財富集團等公司，以關聯持股等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行。

通報並指，犯嫌利用第三方互聯網金融平台和該犯罪團夥設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台，招攬儲戶和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺信息技術有限公司「刪改數據、屏蔽瞞報」。

根據天眼查顯示，宸鈺信息於2018年9月成立，註冊資本人民幣500萬元（約74.3萬美元），法定代表人為楊書有，經營範圍主要是計算機軟硬體技術開發、諮詢、轉讓、推廣，以及數據分析等。

楊書有與另一名自然人楊寧立分別持有宸鈺信息95%及5%股權，兩人按相應比率認繳註冊資本，但實繳情況未知。

第一財經報導，到宸鈺信息的工商註冊地址河南鄭州 市金水區花園路62號黃河建工B棟502號採訪時發現，該單位大門緊鎖，門口無任何招牌。

負責黃河建工辦公樓對外出租的人員和大廈保安表示，不知道大廈內有一家叫宸鈺信息的公司，更不清楚這家公司的業務狀況。

負責出租業務的人員表示，最近一次看到該單位開門是今年4月初，但不了解誰使用那個單位。

報導指出，該單位可能是一個專門用於工商註冊的「集群地址」，除了宸鈺信息外，還有多家公司的工商註冊地址在該單位；宸鈺信息可能只是掛在該處的空殼公司，而且宸鈺信息的社保參保人數是零。

報導指出，該單位僅有20至40平方米，每月房租1800至3000元，與宸鈺信息的高科技性質或背後的河南新財富集團身分不符。

第一財經調查又發現，宸鈺信息與河南新財富集團有千絲萬縷的關係。

調查發現，楊書有任職河南柏青電器設備有限公司監事，而柏青公司的法定代表人謝黨培，曾是河南新財富集團旗下十多家公司的法定代表人、股東或高管。

楊寧立擔任監事的石家莊壯寧電子科技有限公司，全資控制鄭州尚安商貿有限公司，而鄭州尚安是河南新財富集團另一家關聯公司。

天眼查工商數據顯示，河南新財富集團的大股東兼法人代表余澤峰，曾長期在鄭州尚安擔任高管。

第一財經又發現，與宸鈺信息同一個工商註冊地址的河南致誠實業有限公司，其對外公布的聯繫手機號碼同時關聯了其他78家企業，其中多家企業已被證實為河南新財富公司控制的影子公司。

報導指出，目前無法清楚統計宸鈺信息與多少家銀行有關聯，也不清楚這家公司涉嫌在多少家金融機構「刪改數據、屏蔽瞞報」。

報導提出多個未解疑團，如宸鈺信息真正運營主體在哪裡？如何用訊息化手段進行「刪改數據、屏蔽瞞報」？