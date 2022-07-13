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河南村鎮銀行風暴／白衣、黑衣人毆儲戶 警遭疑「外包鎮壓」

中國新聞組／北京13日電
河南村鎮銀行儲戶認為要是毛澤東在就好了，「我們就不會取不出存款了」。（取材自推特）
河南村鎮銀行儲戶認為要是毛澤東在就好了，「我們就不會取不出存款了」。（取材自推特）

3000名河南村鎮銀行儲戶10日到鄭州維權，卻遭一群身分不明的黑衣、白衣人毆打。事件過後，多名儲戶稱生活受到滋擾，眾多網友求助無門湧入美駐華大使館微博發聲，希望獲外媒關注。另網傳毆打儲戶的白衣人是便衣警察，而黑衣人則是被動員群眾。加拿大學者王惠玲指出，群眾動員是中國政府常見的外包鎮壓手法。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，10日示威人士被疑似公安喬裝的白衣人暴力驅散，32歲的耿姓婦女向路透表示，維權後她繼續面臨騷擾，她家外面有兩個黑衣人在站崗。

耿女士說：「很多投資者都遇到過這種情況——他們想沒收我們的手機，想拿走視頻和證據。」她和母親在其中一家銀行存了11萬元人民幣（約1.6萬美元）。

一位姓陳的儲戶說：「村黨委書記會去你家裡，會和你的家人談話，說你在製造麻煩。」他還被指控為「海外間諜」，因為他與外國傳媒談話。

一位在政府財政部門工作的人，更是在他參加抗議活動的行為被曝光後，被迫辭職。

維權者說，當他們前往抗議目的地時，警察、新冠預防工作人員和其他人曾多次給他們打電話，詢問他們將在哪裡住宿，並要求見面。如果他們拒絕，這些電話就會晝夜不停。

中央社報導，在維權現場打人的「白衣人」究竟是誰？官方未有解釋。這個問題或許在加拿大多倫多大學政治系教授王惠玲（Lynette H. Ong）的新書「外包式鎮壓」（Outsourcing Repression）中，可窺見端倪。

王惠玲在書中指出，中國政府善用兩種外包的鎮壓工具：黑衣人和群眾動員，藉此規避政府的責任，和降低成本。

書中稱「黑衣人」是指地方政府在土地徵收遇上釘子戶，會非正式聘雇鄰近的黑社會人士，以騷擾、破壞公物，甚至殺人等方式，完成土地徵收。她也發現，相較於公務單位介入的抗爭，黑衣人出現較不會爆發更大規模的抗爭，且政府還可適時切割。

另據香港01報導，有不少網友在美國駐華大使館的微博帳號留言求助，表達憤怒，希望獲得關注。

美國駐華大使館微博11日對美國公民發出貼文，但大量中國網友湧入該文評論區，要求協助河南村鎮銀行儲戶維權。

有人斥當局「對人的權利和尊嚴的嚴重踐踏」，盼外媒如實報導河南鄭州的打人事件，「讓全世界一起譴責」。為了怕留言被封鎖，網友以「荷蘭」代替「河南」，稱「救救荷蘭銀行的儲戶吧」、「救救荷蘭人吧」。

河南 大使館 微博

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