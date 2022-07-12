主播突然流鼻血仍淡定播完 許多網友點讚

江蘇蘇州一新聞主播在直播時突然流鼻血，但是他淡定的播報完了新聞，從容不迫。很多中國網友對其點讚。（取材自騰訊新聞）

7月11日晚，江蘇蘇州一新聞主播在直播時突然流鼻血，但是他淡定的播報完了新聞，從容不迫。很多中國網友對其點讚，紛紛留言希望主播要多注意身體健康。而蘇州電視台也提示，近期天氣炎熱容易出現身體不適，如果遇上請大家及時就醫，上班族們及時關注自己身體健康！同時，為媒體人的敬業精神點讚！

據自媒體鹿透徹，現在很多中國主持人都非常的有敬業精神，哪怕是生病了，也還是會好好地去工作，寧願不去注意自己的身體。

這一次，這個蘇州主持人遇到這種事情之後，大家也都非常感慨萬分地表示，很想幫他擦一擦；就在前段時間他已經受傷之後，不到一個月的時間，他帶著腰部護具都要參加主持7月1日的交響音樂會。

總而言之對這位主持人都還是挺敬佩的，好想多幫他擦一擦鼻血，覺得他是非常的專業。這也有可能是因為太熱導致的中暑，希望這位主持人能夠早日康復吧！

但一些中國網友也有不同看法：「不要宣傳這種變態的敬業吧？萬一主播已經感覺很不舒服了還堅持播報，錯過就醫就麻煩了。確實要的不是敬業，而是健康，病態宣傳，挺噁心的！」；「完全可以拿衛生紙擦一擦。太把直播當回事兒是個病態，可以輕鬆自如地說新聞」；「場務應該有點應急預案，防備這種突發情況。不過，流鼻血還繼續播完，讓人看到社畜的不容易和敬業的精神」。