捧小學書本 四川「山洞讀書男」身世：今年50歲 16歲患精神疾病

視頻中，一男子在岩洞下看書。(取材自紅星新聞)

四川內江市資中縣一名男子坐在山洞埋頭看書的視頻近日引發友關注。該男盤坐在地上的被子，看著書，淡定自然無視旁邊「闖入」的圍觀者。男子還吸著菸，但看不到正面，看上去像留著較長的鬍鬚。

成都商報報導，據拍攝者表示，視頻畫面拍攝於四川內江市資中縣境內的一處岩洞；視頻中，男子身旁擺放著多本書籍，這些書多是中小學生的讀物，還有行李箱和鍋、碗、水杯、塑料壺等用品，旁邊還有一些柴禾。看上去，男子除了在現場看書，生活起居也在岩洞下。

內江市資中縣歸德鎮政府在接到反映後，赴各村社排查，確認「山洞讀書男子」名叫王某，今年50歲，小學未畢業。據歸德鎮政府及其弟弟表示，王某16歲時患上精神方面疾病後，兄弟們曾提出送他到醫院接受治療，但因老母親捨不得一直未果，平時他就在村裡跟隨老母親和弟弟一起生活，有住房。

岩洞中王某看的書。（取材自紅星新聞）

最近幾年，王某經常去老家附近岩洞，尤其是母親在今年初離世後，他更是經常偷偷跑去岩洞，有時甚至住在岩洞中。

即便王某有精神方面的疾病，但從不打人和罵人，平時在村裡生活，給他菸，他會幫家裡幹農活。

王某是低保戶，家裡有房子。不過王某有個習慣，就是會偷偷去附近的岩洞生活。很多時候，王某被家人找回或勸出岩洞後，又會偷偷抱著鋪蓋跑到岩洞去生活。

王某的弟弟說，3年前，他便發現三哥（即王某）經常去當地的一些岩洞，但一般當天都會回家吃飯，這都是老母親在世的事情。但今年初老母親去世後，三哥便經常不回家，有時候一出去就是三四天。

在歸德鎮政府的要求下，王先生已將三哥送往資中的精神疾病專科醫院接受治療，他也希望三哥的病能被治好。