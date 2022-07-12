下個河南銀行？盛京銀行被指「爆雷」 業者澄清

盛京銀行被指無法取款，引發是否為「下一個河南銀行」的討論。圖為存戶到盛京銀行外抗議。（視頻截圖）

在河南 爆發的銀行存戶無法取款事件，引起全中國關注，近日也有網民聲稱，此前與支付寶 合作的盛京銀行目前無法提現，引發熱議，許多人憂心盛京銀行會是下一個河南銀行。對此，盛京銀行回應表示，早已停止透過支付寶銷售存款產品，現在存戶只能使用查看餘額、購買明細和提前支取等服務，並且限定在每天的上午7時至晚間11時才能操作。

第一財經報導，「盛京銀行理財產品無法提現」消息近日在社群平台上流傳，許多網民留言討論「會不會是下一個河南銀行」、「地方銀行接二連三爆雷，儲戶一輩子心血就這樣沒了！！」、「瀋陽國資兩次增持盛京銀行股份，國資背景才是關鍵」；也有人實際操作後表示，「我剛剛正常提取了，秒到帳」。

盛京銀行被指無法取款，引發是否為「下一個河南銀行」的討論。盛京銀行11日表示，與支付寶合作的存款服務早已終止。（取材自AI財經社 ）

盛京銀行回覆詢問時表示，根據監管9號文要求，「已經停止通過支付寶平台銷售存款產品，僅保留通過支付寶平台為存量客戶提供餘額查詢、購買明細查詢、提前支取等服務；按照支付寶平台規則，相關服務操作時間為北京時間每日上午7時至晚間11時」。

所謂監管9號文，指的是銀保監會、央行2021年1月15日發布的「關於規範商業銀行通過互聯網開展個人存款業務有關事項的通知」，明確指出商業銀行不得透過非自營網路平台開展定期存款和定活兩便存款業務。

螞蟻財富也證實了盛京銀行的說法，稱雙方合作的存款產品已於2021年初終止合作，存量用戶通過支付寶進行資金提現從2021年初至今一切正常。

AI財經社報導，盛京銀行總部位於遼寧省沈陽市，前身是沈陽市商業銀行，2007年2月經中國銀監會批準更名為盛京銀行，是東北地區實力雄厚的總部銀行。2021年，瀋陽國資兩次增持盛京銀行股份，成為盛京銀行第一大股東。

盛京銀行年報顯示，截至2021年12月31日，盛京銀行資產總額為人民幣10061.26億元，發放貸款 和墊款總額為5860.33億元，吸收存款總額7370.33億元，實現營業收入154.67億元，歸屬淨利潤為4.02億元，同比下滑66.6%。不良貸款率為3.28%，撥備覆蓋率為130.87%。