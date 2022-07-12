河南銀行風暴恐釀全國危機 銀保監局：分批墊付

河南多處村鎮銀行存戶領不到錢，上千存戶10日集結到中國人民銀行鄭州中心支行前抗議。（美聯社）

河南 村鎮銀行3000名儲戶10日在鄭州維權爆流血衝突，由於數十萬受害儲戶遍布全中國，恐釀全國性危機。當局除公布抓獲村鎮銀行案嫌犯，河南銀保監局、河南省地方金融監管局11日晚間也進一步回應儲戶，對4家村鎮銀行5萬元以下客戶，15日起開始分批墊付；處置方案釋3大信號，凸顯對中小金融消費者的政策關切。

4家村鎮銀行包括禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方封鎮銀行，公告提到，由河南省農村信用社聯合代理組織做墊付，15日開始首批墊付，對象為單家機構單人合併金額人民幣5萬元以下的客戶。人民幣5萬元以上者，陸續墊付，墊付安排另行公告。

3000多名存款戶10日聚集河南省會鄭州人民銀行大樓外維，維權現場還張貼著毛澤東的照片。 （路透）

市場資訊指出，分批墊付方案釋放三大信號：對普通客戶資金先行墊付，額外渠道獲取高息或涉嫌違法犯罪的資金暫不墊付；帳外業務客戶資金處理政策將依託對事實和真相的充分調查和有效還原；遵循由小及大的過程也體現有限保護小額普通客戶合法權益的原則。

維權現場出現痛毆存戶的大批白衣人。（路透）

維權現場出現痛毆存戶的大批白衣人。（路透）

還原此事件，三聯生活周刊披露，今年4月時，開封新東方村鎮銀行可能是最早出現擠兌的銀行。河南某農商行員工宋江表示，4月上旬，開封新東方村鎮銀行行長被帶走調查，銀行就開始擠兌，當時許昌農商行的支行長等也已被控制，一周後也爆發擠兌。

大批警務人員趕到後，存戶慘遭暴打。（路透）

許昌農商行正是這次出事的5家村鎮銀行中4家的發起行，即對涉案的4家村鎮銀行持股比例不低於20%，並擁有銀行資產收益及債務承擔責任。村鎮銀行一般透過高息吸引存戶，再從貸款業務中賺回。

去年1月，銀保監會規定，銀行不得通過非自營網路平台進行定期存款和定活兩便存款業務。但有多家村鎮銀行人員透露，村鎮銀行就自行推出微信 小程序，透過網路吸金。

由於監管薄弱，終於釀出危機，目前受害存戶遍布全中國，至今儲戶存款仍去向不明。

逾千名河南村鎮銀行存戶10日聚集在中國人民銀行鄭州分行前拉布條抗議維權，與警方爆發衝突，引起關注。（Getty Images）

一名禹州新民生村鎮銀行的前客服人員透露，自己也在銀行的微信小程序存錢，今年4月19日，銀行行長突然讓他們報警，理由是發現線上平台被不法分子侵入，「儲戶的錢根本沒有存到銀行」。

法國世界報指出，當局和警方的行動無法讓儲戶們安心，愈來愈多的儲戶聚集在一起共同發聲。這一事件也表明，中國正在經歷的經濟困難是有可能很快轉化成為北京 擔心的「社會不穩定」的。因為在相關的四家銀行的背後，4000家農村銀行的情況令人擔憂。