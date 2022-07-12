蒼山行失聯挨罰3000元 孫春龍：不放棄尋二戰飛機

孫春龍說，會繼續申請進雲南蒼山尋找二戰飛機。(取材自上游新聞)

為尋找二戰期間墜毀的飛機與駕駛員遺骸，中國有13人未經許可進入雲南蒼山，團隊因通訊失聯而驚動消防單位救援。「老兵回家」項目發起人孫春龍一行人此行目的，是找尋二戰期間「駝峰航線 」上的「中航60號飛機」失事飛機殘骸。被罰款1.75萬元後，孫春龍表示往後會依規提出申請，繼續尋找這架飛機。

上游新聞報導，時隔一個多月，蒼山洱海國家級自然保護區管理局（以下簡稱：蒼山洱海管理局）下發處罰決定書，孫春龍被罰3000元（人民幣，下同，約448美元），其他人分別被罰2000元或1000元，總計罰款1.75萬元。對於上述處罰，孫春龍在其微信 朋友圈發文，稱將承擔全部責任。

孫春龍表示：「今後，我們會依法依規向政府提出申請，經批准並在政府的支持下，組織尋找這架(中航60號)飛機。」

上游新聞報導，被問到對於這次違規擅自進山有什麼感受？接下來有哪些打算？孫春龍說，完全接受行政處罰決定，感謝寬容，「我也希望，今後能在尋找中航60號飛機殘骸這事情上，獲得更大的支持」。

孫春龍一行人違規擅自進入蒼山風景區，3日後被政府派出的搜尋人員找到，眾多網友關心「失聯和人身安全」，有網友說，可能需要支付救援費用。孫春龍表示，沒有支付救援費用，也沒有要求救援。因為沒有失聯，用的是衛星電話，只是信號不好，「我們每天下午會定時向我們的後方報告我們在山裡的位置」。

據報導，嚮導茶興華的老伴楊女士曾告訴媒體，此行目的原本打算把長形物體運上山，在二戰「中航60號飛機」殘骸失事點建立一個紀念碑，但楊女士覺得山路艱險，加上不停下雨，阻止了這個計畫。她說在深山裡建紀念碑，別人也看不見，時間久了也會倒，不如建到山下。孫春龍解釋，「我們原計畫是想把那個紀念碑背進山的，後來聽他們這麼一說，就放到山下了」。

孫春龍說，如果找不到殘骸，得做一件什麼事，讓家屬感到一絲安慰，又為這個事情畫上句號。紀念碑能讓家屬看到確實是做了一件實事，銘記他們家人在抗戰時期為保衛中國所作的貢獻，同時，也希望能藉此告慰英靈、教育 後人。