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昂貴又沒標價 「雪糕刺客」被整改

記者陳言喬／北京11日電
雪糕亂象要整改了，一根貴達幾十元上百元且未標價的雪糕被指欺瞞顧客。（取材自ZAKER新聞）
雪糕亂象要整改了，一根貴達幾十元上百元且未標價的雪糕被指欺瞞顧客。（取材自ZAKER新聞）

中國的雪糕亂象要整改了，一根雪糕的價格高達幾十元甚至上百元（人民幣，下同），且許多沒有標價，被稱為「雪糕刺客」。目前至少上海、佛山、南京等多地市場監管部門已對雪糕價格開展專項調查。

近來多個品牌的雪糕售價高得離譜，引起全網熱議，終於引起官方重視，中國國家市場監督管理總局日前在其微信公眾號「市說新語」發布了一則標題為「雪糕護衛來了！雪糕刺客退退退」的推文。

文章表示，上海、佛山、南京等多地市場監管部門已對雪糕價格開展專項調查，主要針對小賣部、超市、冷飲批發店等市場主體，在銷售雪糕的過程中是否未按規定明碼標價、價格欺詐等價格違法行為。對未按規定給雪糕張貼價格標籤的商家，相關部門責令整改、約談或立案查處。

騰訊新聞報導，首當其衝的就是近日引發眾網友討伐的「鐘薛高」，「鐘薛高」被視為「雪糕刺客」中的代表，原因之一是其往往混在平價雪糕中，沒有單獨的冰櫃，讓不明所以的消費者一不小心就買到了高價雪糕。

同樣走中高端路線的哈根達斯擁有專門的冰櫃陳列，但高價的「鐘薛高」卻和一眾平價雪糕搶占冰櫃，引發眾多消費者的不滿。「鐘薛高」稱將考慮設置單獨冰櫃以做區隔，有網友直言，這是屬於消費者的勝利。

網友稱，重傷消費者的「雪糕刺客」眾多，在網友盤點的高價雪糕中，除了鐘薛高，喜茶雪糕、伊利須盡歡、德芙霜淇淋等也都在列。

不過，仍有諸多網友並不買「鐘薛高」的賬。網友稱「反正化不了，要什麼冰櫃，直接放在貨架上不就好了」。乃因先前「鐘薛高」的產品海鹽椰椰經「高溫暴曬」、「火烤」而沒有融化，引發諸多消費者對其中添加劑過量的焦慮。

報導稱，「鐘薛高」先前已有「不加一滴水」的虛假廣告被罰在先，而創始人在回應消費者對產品高價的質疑時，採取「你愛買不買」的傲慢態度，未能正面回應公眾的負面情緒。加速「鐘薛高」品牌口碑的崩塌，其品牌口碑要修復，有一段路要走。

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