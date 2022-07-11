成都「網紅交警」節目被告侵權 譚喬：可能賠得褲子都沒了

「譚談交通」是成都本土一檔寓教於樂的交通警示類節目，由交警譚喬製作。（取材自華人百科）

成都「網紅交警」譚喬火爆全網，卻「可能賠得褲子都沒了」?「譚談交通」是成都本土一檔寓教於樂的交通警示類節目，節目因貼近大眾和主持人詼諧幽默，贏得市民一致好評；不料日前主持人交警譚喬宣稱，該欄目視頻被下線並可能面臨千萬元侵權賠償。

來源：YouTube

大象新聞報導，成都交警譚喬13年時間，走遍了城區每一條路，處理了上萬交通違法事件。在「譚談交通」的鏡頭下，一個又一個小人物走到了鏡頭中，讓我們看見了馬路上普通人的喜和悲。「譚談交通」令譚喬成為網路上具有極高影響力的交警。

而這個充滿情趣和智慧的警察 ，讓交通法規在節目中變得生動有趣，清晰可觸。不料，欄目主持人譚喬卻在微博 稱，該欄目視頻被下線並可能面臨千萬賠償。

據悉，相關公司應該是以知識產權方面的理由要求他的視頻下架，但具體原因尚不清楚。譚喬稱，他現在也還不清楚自己的視頻怎麽和這家公司扯上了關係。

譚喬表示，隨著「譚談交通」的火爆出圈，有人看中了其公益普法外的商業價值，一家名為成都遊術文化傳播的公司向其索賠數千萬元。目前尚不清楚該公司以何理由指控相關視頻侵權。

因為「譚談交通」在創作之初從未簽訂過任何合同協議，作為唯一的原創作者，譚喬需（向法院）證明自己是譚警官、是「譚談交通」的作者。譚喬表示，這次「譚談交通」所面臨的問題，有可能是中國新著作權法實施以後，第一個具有代表性、里程碑式的案例。對於這件事，許多網友質疑該公司是在碰瓷。

據報導，「譚談交通」由譚喬個人原創拍攝，於2005年開播。而此次發起訴訟的成都遊術文化傳播有限公司，成立於2018年。值得注意的是，企查查信息顯示，該公司最近密集起訴了多家視頻公司，其中包括快手、優酷、咪咕等，案由均為：「侵害作品信息網路傳播權糾紛。」