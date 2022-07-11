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400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

中國新聞組／北京11日電
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

河南村鎮銀行「取款難」弊案越演越烈，3000名儲戶10日集結省會鄭州維權，手持「反對省委樓陽生掩耳盜鈴」、「40萬儲戶在河南破滅了中國夢」等標語，要求銀行還錢。維權民眾遭到警方與不明白衣人士圍困，雙方爆衝突。這場近年最大規模示威以流血收場，相關話題、圖片在微博被刪除。

綜合媒體報導，河南村鎮銀行儲戶從4月起便無法提領現金，6月想前往河南取回存款，卻被「天降紅碼」無法出行。事件引起極大關注，而涉及金額可能高達近400億人民幣。

維權的民眾被打到眼睛出血。(取材自微博)
維權的民眾被打到眼睛出血。(取材自微博)

這群血本無歸的儲戶10日清晨5時左右集結到中國人民銀行鄭州支行外抗議，當中有兒童與殘障人士。

儲戶手持的標語寫著「反對權力任性，反對河南省政府聯合黑社會暴力毆打儲戶」、「反對河南政府腐敗、暴力，40萬儲戶在河南破滅了中國夢」、「反對省委樓陽生掩耳盜鈴的三零政策：零上訪零事故零案件」。

當局在現場加派警力，除了警方，還有白衣人組成人鏈，這群白衣人站在警方前方，阻擋維權儲戶抗議，並且對民眾拳腳相向。

銀行儲戶被警察圍困後，雙方發生嚴重推擠，推特影片顯示，雙方爆發流血衝突，白衣人對維權儲戶拳打腳踢、暴力拉扯。

有維權儲戶被打到兩眼爆血，婦女被毆到嘴裡都是血，還有殘障人士被打到昏迷。白衣人多人聯手制伏群眾，一路踢打維權人士，也有民眾被警方帶走。

社交平台微博上的「河南人民銀行門口數千名儲戶被圍困」相關話題已被刪除，網民上傳的圖片多數已無法讀取；而微信上的訊息也遭屏蔽。

報導指出，村鎮銀行從2006年開始在農村地區試點，目標是服務鄉村振興戰略。目前有1651家村鎮銀行，占銀行業金融機構三分之一。由於各種條件限制，村鎮銀行要吸收到公眾存款，只能通過高息攬儲方式，基至存100萬元利息可達10%，因此吸引眾多民眾跨省存款。

近三千儲戶到鄭州人行外抗議，要求銀行還款。（視頻截圖）
近三千儲戶到鄭州人行外抗議，要求銀行還款。（視頻截圖）

河南 鄭州 微博

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