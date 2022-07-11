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「李克強 查河南」 人民取不出存款 罕見怒吼聲受矚

中國新聞組／北京11日電
白衣人士築起人牆，有維權人士(中)被警方押走。(視頻截圖)
白衣人士築起人牆，有維權人士(中)被警方押走。(視頻截圖)

從4月開始就取不出存款，3000名河南村鎮銀行儲戶10日集結人民銀行鄭州支行外要求銀行還錢。在數月維權無果的情形下，維權民眾高喊「李克強，查河南」，希望政府能主持正義。但還未等來高層回應，現場民眾卻先遭遇「不明白衣、黑衣人士」毆打。消息傳出後，網民痛斥毆打訪民是「黑社會」，根本是「土匪」行為。

法廣網引述外媒報導，中國人很少集體出面揭露政府，2021年7月20日，鄭州市發生洪水造成數十人被淹死，儘管民眾怨聲載道，也沒有集體抗議發生。

但這一次他們無法服從，因為動了他們手中的錢。這些平日裡分散的、互不認識的儲戶集結，甚至打出維權的口號上街頭。有網友以中國國歌形容：「每個人被迫著發出最後的吼聲、起來，饑寒交迫的奴隸。」

現場照片顯示，示威者打出的橫幅直接指向河南省政府，有的直接對著省委書記樓陽生。河南當局為了阻止民眾集會抗議，上月將儲戶的健康證變紅碼，讓他們寸步難移，使得民眾將矛頭對準政府。他們高喊「沒有存款，就沒有人權」、「反對河南政府壓迫，我們要公正，要法治」。

推特上的視頻顯示，與民眾對峙的白衣、黑衣人士人數估計比示威民眾還多。觀察人士分析，這些人打人抓人動作熟練，「動作麻利一氣呵成」應該是警察。

銀行儲戶被包圍後，白衣人衝入示威人群突襲，發生流血衝突，有綠衣女子頭著地從樓梯跌落地面，也有坐著輪椅的男子疑因遇襲受傷昏迷。

對於現場民眾高喊「李克強，查河南」，有推特用戶認為「這是在呼喚上級清官主持正義」，也有推友說「別讓李克強躺槍了，但是要喊習近平就會被抓進去」，更有推友想起了晚清的保路運動。

大約到中午時分，示威者全被驅散、抓走，清場。大型灑水車將銀行門前的台階、廣場被清洗得不留任何痕跡。

維權的民眾遭到不明人士歐打。(取材自微博)
維權的民眾遭到不明人士歐打。(取材自微博)

河南 李克強 鄭州

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鄭州儲戶集會維權 官方滅火：村鎮銀行處置案將公布

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