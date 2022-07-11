重慶特斯拉事故釀2死4傷 開車的是墊江縣政協前祕書長

涉事特斯拉車輛在撞倒多人後衝出公路，停在空地上。（視頻截圖）

重慶石柱縣日前傳出一輛特斯拉 轎車撞倒多名路人，涉事車輛為重慶市墊江縣政協黃姓原秘書長駕駛，在石柱縣石龍村一小區道路上行駛時，因操作不當導致車輛失控與路邊行人相撞，致2人死亡、4人受傷。4名傷者正在醫院接受治療，均無生命危險。黃已被警方控制，事故正進一步調查處理中。

另據極目新聞報導，網傳視頻顯示，多人被撞倒在地、現場多處有血跡，一女子倒在道路護欄邊。護欄左側為一處下坡，也有人受傷倒地。順著下坡往下走，是一處樓房，樓房前有一片空地。涉事特斯拉在撞倒多人後衝出公路，停在此空地上，車後方還有不少泥土。

有網友表示，此事發生於重慶石柱縣石龍山莊度假村附近。特斯拉方面稱，目前交警正按照流程處理。

海報新聞報導，墊江縣縣委宣傳部工作人員介紹，黃的確曾任職過墊江縣政協秘書長一職，但今年年初換屆時，因年齡問題已退居二線、不再擔任實職。他們也已得知黃駕車出車禍 一事，具體情況還有待有關部門調查。

報導指出，警方通報顯示，7月8日19時19分，重慶市石柱縣石家鄉發生一起交通事故。56歲黃男駕駛一輛轎車在石龍村一小區道路上行駛時，因操作不當，車輛失控與路邊行人相撞，致2人死亡、4人受傷。接報警後，石柱警方迅速趕到現場處置。