湖南醫院搶錢？坐椅子竟收10元 「別家要15元」

湖南常德安鄉縣人民醫院10元一次的椅子登上熱搜，患者發現坐椅子也是要交錢的，還要交押金。（視頻截圖）

有民眾發現，湖南常德安鄉縣人民醫院的椅子，病患坐一次要10元（人民幣，下同，約1.5美元），還要交押金，話題登上了熱搜。該院醫護表示，椅子是物業提供的，物業說，椅子是廠家擺放的，而且相比周邊縣市收費最低，其他地方都收15元。

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荔枝觀察報導，安鄉縣人民醫院是一所綜合性的三級醫院，有上千張病房，醫院門診超20萬人次，獲得過各種榮譽，作為一家公立醫院，依靠稅收建立起來的地方，何時成了生意場呢？甚至不惜拿走病患最後一枚銅板。

坐一次收費10元，一年20多萬次的人流量，憑空就產生了200萬的利潤 ，醫院的醫護人員說，椅子是物業提供的，醫院作為管理者，難道隨便允許別人擺椅子掙錢嗎？

湖南常德安鄉縣人民醫院。（視頻截圖）

廠家提供椅子收費，要和醫院和物業分多少呢？不可能不分錢。這也說明廠家肯定經過了物業公司和醫院方面的同意收費，醫院提供座椅本是很正常的一件事，為何這些錢也要讓患者掏，真的窮嗎？

坐一次椅子10塊錢，一些看病的人根本拿不起這筆錢，如果這個現像不能制止，以後不僅去醫院坐椅子要收費，喝水休息也要收費，畢竟能收費的地方太多了，醫院誰都不想去，但是誰又能不生病呢？

醫院椅子竟然要收費？此為示意圖。（取材自新京報）

一個公立的三級醫院，在掙患者錢這方面做到了極致，更讓人後怕的是物業工作人員的那句話，他們所在的醫院是周邊縣市收費最低的，也就是說常德內的其他縣區醫院也有收費這種情況，而且還不低，一家醫院這樣做，可能只是某個人的責任，一個地區的醫院都要從這點蠅頭小利中分一杯羹，實在有違醫德，

新京報評論，醫院就別再給患者添堵了。無論醫院是否了解物業或廠家的收費，總要給公眾一個說法。醫院管理方、當地物價部門也有責任介入調查。這種行為不僅影響患者的就醫體驗，其最終毀掉的還是醫院的形象和品牌，吃相難看且不明智。